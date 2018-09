Belgische podiumkunstenaars slaan mea culpa in zaak-Fabre

Een groep van honderd theatermakers en performers, onder wie Jan Lauwers, Sidi Larbi Cherkaoui en Wim Vandekeybus, spreekt in een open brief haar steun uit aan de medewerkers van Jan Fabre. Ze willen paal en perk stellen aan de zwijgcultuur in de podiumkunsten.

De kunstenaars reageren op de website van het cultuurblad rekto:verso op de brief van twintig ex-medewerkers van Jan Fabre die vorige week een #metoo-storm ontketenden in de Vlaamse kunstwereld. De opstellers, ex-performers en stagiairs bij Fabres gezelschap Troubleyn, getuigden over pijnlijke vernederingen, psychologische spelletjes en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

We moeten erkennen dat we deel zijn geweest van een systeem, met plekken die verwerpelijk gedrag stilzwijgend toegelaten en zelfs mee mogelijk gemaakt hebben. De briefschrijvers

In de nieuwe brief spreken honderd podiumartiesten hun solidariteit uit met de medewerkers van Fabre. De ondertekenaars zijn in België werkzame choreografen, performers of theatermakers. Er zitten grote namen bij, zoals Wim Vandekeybus, Sidi Larbi Cherkaoui en Jan Lauwers.

‘Eén zaak moeten we onder ogen zien’, schrijven ze. ‘Elke leidinggevende rol in een creatief proces draagt minstens de mogelijkheid in zich tot machtsmisbruik. Van elke vorm van dergelijk misbruik willen we ons distantiëren.'

Mea culpa

Verder in de brief volgt een opvallende mea culpa: ‘We moeten erkennen dat we deel zijn geweest van een systeem, met plekken die verwerpelijk gedrag stilzwijgend toegelaten en zelfs mee mogelijk gemaakt hebben. Wij excuseren ons voor elk moment dat we er niet in geslaagd zijn om solidariteit te betonen met collega’s die in dit systeem minder macht en/of privilege genieten.'