Castellucci radicaliseert Mozart

De Italiaanse regisseur Romeo Castellucci geeft met zijn versie van ‘De toverfluit’ van Mozart in De Munt een radicaal nieuwe lezing aan een icoon uit de operageschiedenis. Precies wat je kon verwachten.

Het is altijd even afwachten hoe het eerbiedwaardige publiek van De Munt reageert wanneer de regisseur na afloop van de première de bloemen in ontvangst neemt. Romeo Castellucci zou de eerste niet zijn die onder boegeroep afdruipt. Niets daarvan dinsdagavond, na afloop van een op zijn minst gedenkwaardige operavoorstelling. Luidkeels werd hij toegejuicht. De regisseur leek blij en opgelucht.

Voor de productie van ‘De toverfluit’ koos Castellucci voor een radicaal nieuwe invulling van de opera uit 1791. Het tegendeel zou verbaasd hebben, maar Castellucci gaat erg ver in zijn adaptie. Hij stript de opera en bouwt die daarna zorgvuldig op met nieuwe monologen en dialogen. Je moet het durven, want ‘De toverfluit’ is misschien wel de bekendste en meest opgevoerde opera uit de geschiedenis. Net dat is voor Castellucci de reden om het werk op zijn kop te zetten. Alles is al gezegd en gedaan, behalve in het DNA van de opera zelf ingrijpen.

Licht en donker

Je hoort zonder overgang de ene aria, het ene duet na het andere. Je kan het een aanslag op de partituur noemen. Maar misschien mag die ook wel na 200 jaar.

Castellucci reduceert het ingewikkelde verhaal van de zoektocht van Tamino en Papageno naar Tamina, de ontvoerde dochter van de Koningin van de Nacht, tot een strijd tussen het licht en het donker. De openingsscène is cruciaal. Nog voor de ouverture begint, probeert een man een neonlamp met een staaf stuk te gooien. Na zeven pogingen lukt het, waarna het even donker is en de muziek begint. Het licht is dood. En daarmee ook wel, zo lijkt Castellucci te willen zeggen, de menselijkheid.

Wat volgt, is visuele acrobatie. De personages en het decor zijn wit en lijken zo uit de 18de eeuw gekropen. Er wordt zeer formalistisch gezongen en geacteerd, alsof mensen poppen zijn. Elke zanger krijgt een acteur als dubbelganger. Abstracte sculpturen domineren het podium. De hele scenografie is overrompelend en afstotend tegelijk. En vooral: wat moet je ervan denken? Is het barok? Is het kitsch uit Las Vegas (die dansers met pluimen)? Is het een modeshow van het lingeriemerk Victoria’s Secret?

Schermvullende weergave ©De Munt

Muzikaal doet Castellucci een bijzonder gewaagde ingreep. ‘De toverfluit’ is een zangspel, muziek afgewisseld met gesproken dialogen. Die dialogen schrapte de regisseur. Ook dat bezorgt de toeschouwer een schok. Je hoort zonder overgang de ene aria, het ene duet na het andere. Je kan het een aanslag op de partituur noemen. Maar misschien mag die ook wel na 200 jaar.

Gruwelverhalen

Na de pauze wordt het beeld nog radicaler. Castellucci vertelt het verhaal van het licht met levensechte getuigenissen. Weg met de 18de eeuwse extravaganza nu. Soberheid domineert. Eerst kolven drie vrouwen melk af. Daarna verschijnen vijf vrouwen in bruin-beige overals. Ze zijn blind. Getroffen door het licht. Een voor een vertellen ze wat hen overkomen is, als een nieuw deel van het libretto. De ene werd blind geboren, de andere verloor op haar 18de haar zicht toen ze in een vliegtuig zat.

Een jongen vertelt hoe een buis met stoom en antivries aan 300 graden in zijn gezicht explodeerde. De kracht van vuur en licht in een levensechte getuigenis.

Daarna is het de beurt aan vijf mannen met derdegraads brandwonden. Gruwelijke verhalen. Brecht vertelt dat een buis met stoom en antivries aan 300 graden in zijn gezicht explodeerde. De kracht van vuur en licht. Je moet even naar adem happen bij al die verhalen. Maar ondertussen wel bij de les blijven, want het verhaal gaat verder.

De personages uit de oude en de nieuwe opera versmelten naar het einde steeds hechter met elkaar. De tien gewonde mannen en vrouwen hebben het licht en de duisternis overwonnen en het leven voortgezet. Zoals Tamino en Tamina dat ook doen.

Emotionele betrokkenheid

Castellucci’s ‘De toverfluit’ is niet af te doen met een simpel goed of slecht. De entente tussen het gekende en de nieuwe elementen verloopt niet altijd pijnloos. Er mankeert wat aan de eenheid van het geheel, waardoor de emotionele betrokkenheid niet altijd even groot is, ondanks het lijden dat de tien personages moeten doorstaan.

Maar Castellucci heeft wel de ongelooflijke verdienste dat hij het aandurft ‘De Toverfluit’ radicaal te interpreteren. Hij wordt daarbij geholpen door een sterk zingende cast en dirigent Antonello Manacorda. Met een zweepslag jaagt die het orkest doorheen de partituur. Die blijft steengoed.

‘De toverfluit’ tot 4 oktober in De Munt. Alle voorstellingen zijn uitverkocht. Van 15 oktober tot 4 november is de voorstelling integraal te zien op www.demunt.be