Cultuurhuizen krijgen buitenlandse artiesten steeds moeilijker hier

In een open brief kaarten verschillende cultuurhuizen aan dat het steeds moeilijker wordt om buitenlandse artiesten in ons land te laten optreden.

Voorstellingen en tournees met kunstenaars uit verschillende disciplines en uit diverse Afrikaanse landen dienen in extremis te worden geannuleerd, wegens het niet verlenen van de benodigde visa. Dit heeft niet enkel financiële gevolgen voor de instellingen en kunstenaars in kwestie, maar betekent ook gezichtsverlies voor de betrokken landen.

Dat klagen cultuurhuizen aan in een open brief die op de website van De Morgen staat. De brief is ondertekend door Kristof Blom (artistiek directeur Campo), Franky Devos (algemeen coördinator Vooruit), Faustin Linyekula (choreograaf/danser/regisseur), Olivier Py (directeur Festival d'Avignon), Milo Rau (artistiek directeur NTGent) en Christophe Slagmuylder (artistiek directeur Wiener Festwochen).

'Veel kunstenhuizen willen hun werking aanvullen met de stem van kunstenaars uit Afrika en Azië. We willen diversiteit tonen op het podium, zeker in een diverse stad als Gent. Maar de grote barrières van de diplomatie en de wet maken het ons zeer moeilijk', zegt Franky Devos van de Gentse Vooruit in 'De ochtend' op Radio 1.

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) zegt aan de VRT dat hij het probleem van de cultuurhuizen kent en begrijpt, maar dat hij er weinig aan kan doen. 'Het vrij verkeer van mensen ligt vandaag moeilijker dan tien jaar geleden. Een Belgische artiest als Coely geraakt bijvoorbeeld ook niet zo vlot de VS meer binnen.'