'Cultuursector slachtoffer van politieke spelletjes'

'Politieke spelletjes gaan blijkbaar voor op steun aan de zwaarst getroffenen onder ons', reageert de Acteursgilde. 'De artiestengemeenschap voelt zich zwaar bedrogen. Zeker na de beloftes die gemaakt werden in ons onderhoud met de premier en de ministers van de kern.' De Acteursgilde beraadt zich over acties.

'We zijn de laatsten om privileges te vragen, maar we zijn een bijzondere sector waar mensen bijna altijd werken met korte contracten en van de ene opdracht naar de andere hoppen', voegt Acteursgilde-topman Johan Van Assche eraan toe. 'We vragen niets anders dan waar bijna iedereen op dit moment recht op heeft: een uitkering om deze crisis door te komen.'