De Munt haalt klassiekers van onder het stof

Barbara Hannigan als 'Lulu' in 2012. Volgend seizoen kruipt ze opnieuw in die rol bij De Munt.

Niets is gebeiteld in steen. Maar De Munt hoopt vanaf september weer op volle toeren te draaien. Een rist klassiekers, van 'Norma' tot 'Carmen', kleurt het programma.

'Het seizoen 2021-22 mag als een nieuwe start worden bestempeld. Wellicht nog niet de jubelende aftrap waar we op hopen, toch presenteren we een programmering die blaakt van optimisme en positivisme', vatte algemeen directeur Peter de Caluwe woensdag de gemoedstoestand van het operahuis De Munt samen bij de onlineseizoenspresentatie.

Vandaag gaat met 'Turn of the Screw' van Benjamin Britten nog een gestreamde opera in première. Vanaf september zal dat niet meer nodig zijn, is de hoop.

Opera 2021-2022 'The Time of Our Singing', Kris Defoort. 'Lulu', Alban Berg. 'Norma', Vincenzo Bellini. 'Carmen', Georges Bizet. 'Il Trittico', Giacomo Puccini. 'Is This The End (part 2)', Jean-Luc Fafchamps. 'Requiem', Wolfgang Amadeus Mozart. 'Les Huguenots', Giacomo Meyerbeer.

De afgelastingen en verplaatsingen van de voorbije maanden hebben hun weerslag op het programma van het nieuwe seizoen. Het is opvallend dat De Munt met twee relatief recente hernemingen uitpakt. De eerste is 'Lulu' van Alban Berg. De productie in een regie van de Pool Krzysztof Warlikowski was in 2012 te zien. De Canadese sopraan (en dirigente) Barbara Hannigan kruipt opnieuw in de acrobatische rol van de getormenteerde Lulu.

Een andere herneming - in juni 2022 als slot van het seizoen - is 'Les Huguenots' van Giacomo Meyerbeer uit 1836 in een regie van Olivier Py. De productie was in 2011 een groot succes, ondanks de niet zo originele 19de-eeuwse muziek voor 21ste-eeuwse oren. Maar Py maakte er een aanstekelijke enscenering van. Meyerbeer was in zijn tijd de populairste en best betaalde componist.

Er staan nog twee klassiekers op het programma. 'Carmen' komt nog eens op bezoek in Brussel. Maar het belooft een bijzondere uitstap te worden. De Russische regisseur Dmitri Tcherniakov gaat de opera, waarvan iedereen toch het verhaal kent, herwerken.

Er is ook nog het overbekende 'Norma' van Vincenzo Bellini, een meesterwerk uit de belcanto. De Belgische scenograaf en modeontwerper Christophe Coppens regisseert. Hij deed dat eerder al bij De Munt met het aanstekelijke 'Foxie'.

Het is ook heel erg uitkijken naar het 'Requiem' van Mozart, dat de Italiaanse sterregisseur Romeo Castellucci in 2019 met veel lof op het festival van Aix-en-Provence nieuw leven inblies.

Het zijn uiteraard niet allemaal oude muziekstukken die De Munt volgend seizoen opvoert. Het seizoen opent op 14 september met de wereldpremière van 'The Time of Our Singing' van componist Kris Defoort naar het gelijknamige boek van Richard Powers. Het werk was oorspronkelijk gepland voor september van 2020. Hopelijk volgt geen nieuw uitstel.