De Munt herneemt activiteiten in februari

De zaal van de Munt in de productie 'Is this the End'.

'The Turn of the Screw' en 'Tosca' zijn de meest in het oog springende producties die de Munt in het voorjaar wil brengen. Desnoods alleen via streaming.

Er is nog geen duidelijkheid wanneer de cultuurhuizen weer de deuren mogen openen, maar de Munt is hoe dan ook van plan om in februari weer op te starten. In het begin alleen met concerten, recitals en niet-scenische producties. Op dit moment kan het operahuis nog niet beginnen met de repetities. Daarvoor zijn coronatesten nodig en die zijn voor de Munt voorlopig niet toegestaan. Na nieuwjaar allicht wel. De Munt heeft in ieder geval een uitgebreide teststrategie voor de medewerkers uitgedokterd.

Februari staat in het teken van Wolfgang Amadeus Mozart. De meest in het oog springende productie is de semiscenische opvoering van 'Der Schauspieldirektor'. De directeur van de Munt, Peter de Caluwe, KVS-directeur Michael De Kock en Fabrice Murgia, de baas van Théâtre National maakten daarvoor samen een hedendaagse adaptatie.

De eerste echte operaproductie wordt 'The Turn of the Screw' van de Britse componist Benjamin Britten. De première is gepland op 27 april. Het seizoen wordt in juni afgesloten met 16 opvoeringen van 'Tosca' van Giacomo Puccini. Beide producties worden met een kleiner orkest dan normaal gespeeld. Zo past het coronaproof in de orkestbak.