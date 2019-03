De Munt zet in op vernieuwing en experiment

Wereldpremières

Mozart

‘Ik geloof erg in het Mozart-project. Als het mislukt, mogen jullie me erop afrekenen.’

De drie opera’s in een regie van Jean-Philippe Clarac en Olivier Deloeuil worden als één verhaal in één decor met één cast gepresenteerd. Als je wil kan je de opera’s in één week na elkaar bekijken. Dat is ook nieuw bij De Munt. De Caluwe beseft dat hij met dit ambitieuze project zijn nek ver uitsteekt. ‘Ik geloof er in. Als het mislukt mogen jullie me er op afrekenen.’