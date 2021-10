De balans | Barbara Sarafian

Actrice Barbara Sarafian (53) maakt met ‘Mamy Blue’ haar literaire debuut. Daarnaast toert ze rond met de onewomanshow ‘FoKKof’. Hier maakt ze haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn stembanden. Als ik mijn stem niet had, zou ik misschien een andere manier vinden om me uit te drukken. Maar het geluid dat ik produceer, is mijn broodwinning. Van mijn eigen materiële zaken kom ik makkelijk los, maar ik hecht veel waarde aan wat ik meesleep van mijn overleden ouders. De schilderijen van mijn moeder en mijn stiefvader, de boeken van mijn vader. Ik heb twee garages vol. Ik wil graag licht leven, in een koffer, maar nu nog niet.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders hadden veel geduld. Van hen leerde ik te observeren. Mijn professioneel leven is veel meer gebouwd op merken dat er niet in me werd geïnvesteerd, en ik het dan maar zelf moest doen. Niettemin: elke regisseur of producent die me kiest, investeert in mij. Zoals nu Robin Pront, voor de film ‘Zillion’. Vaak is het in essentie: onze taal op elkaar afstemmen. Dat is echt een investering in elkaar. Daarom zie ik Robin zo graag.’

Staat u bij iemand in het krijt?

‘Mensen zeggen soms zelf dat ik bij hen in het krijt sta. Mijn grote broer voelt zich nu diegene die waakt over zijn zusje. Hij heeft de neiging om te zeggen: ‘You owe me.’ Dan zeg ik: ‘Draai het maar om, vriend.’ Maar ik heb zijn feedback en broederschap absoluut nodig. En geef hem dat niet genoeg terug.’

Investeert u ook in anderen?

‘Ik zie graag mensen. En ik wil altijd iedereen geruststellen en ontschamen: ‘Alles wat je voelt, is menselijk, spuw het maar uit, ik zal het niet misbruiken.’ Ik vind het ook niet moeilijk om zelf iets te delen.’

‘Ik investeer graag in jonge mensen, en wil hun wereld leren kennen. Ik heb eens een theaterstuk gemaakt met leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Ik was vereerd toen ze na twee lessen zegden: ‘Wauw, geestig!’ Mensen zien openbloeien is zo’n cadeau.’

Ik ben te wakker om woke te zijn. Barbara Sarafian Actrice

‘Ik had wel meer thuis willen zijn. Na het succes van ‘Aanrijding in Moscou’ had ik me kunnen terugtrekken en zeggen: ‘Nu ga ik weer alles doen voor mijn zoon.’ We hebben er veel over gepraat. ‘Doe maar’, zei hij. Je wil toch ook je droom waarmaken, zo ziet je kind dat je tenminste niet gefrustreerd bent. Maar intussen ben je er niet. Zoals veel collega’s rekende ik op zijn premature talenten: trek uw plan. Dat is verschrikkelijk. Maar dit is Hollywood niet, waar een rol om de twee jaar volstaat. Ik heb dus een knagend schuldbesef. Terwijl mijn zoon zegt: ‘Je maakt het groter dan het is.’ Hij is souschef en heeft een kledinglijn. Als hij loopt te schitteren en te stralen ben ik tevreden.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Toch het moederschap. Toen zei ik: ‘Nu ga ik stoppen met zeveren, zwalpen en tijd hebben.’ Ik vond de schoolstructuur belangrijker dan mijn werkstramien van vijf uur ’s morgens tot middernacht en wilde de verzorger zijn die ik had beloofd te worden. Ik nam toen een kantoorjob als regisseur van radiospots. Dat was vier, vijf jaar voor ‘Aanrijding in Moscou’.’

Gaat u soms in het rood?

‘Absoluut. Als mensen me willen saboteren, voor mij willen spreken en verhaal willen maken, krijg ik angsten en sla in paniek. Maar ik laat me er minder door doen dan vroeger. Vuur is mijn element. Ik blijf fit door in actie te zijn, ook mentaal. Bij zware adrenalinerushes weet ik wat te doen: platte rust, de zetel in, gordijnen toe, telefoon niet opnemen en me laten leeglopen. Ik mediteer ook veel. Mijn zelfzorg is niet per se naar spa’s gaan en me laten masseren. Wel: op een stoel gaan zitten, uren voor me uitstaren en zeggen: ‘Het is allemaal goed.’ En de demonen in mijn hoofd verjagen: je moet niet altijd je eigen gedachten geloven.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Zeker. Maar ik ben er slecht in. Ik vergeet dat lijstje en voor ik het weet, sta ik naar die mensen te zwaaien. Ik ben vergevingsgezind. Niet om ervan af te zijn, wel vanuit de gedachte: eigenlijk is het uit de hand gelopen onhandigheid. Mijn echtscheiding heeft gewogen, ja. Dat was zo iemand die mijn stem wilde afpakken. Er was veel media-aandacht voor, maar die heb ik niet gevolgd: het was mijn waarheid niet. Ik word dan stoïcijns. Mijn mantra is: tijd en boterhammen.’

Staat er winst op uw balans?

‘Ja. Door ouder te worden komen kwetsende dingen niet meer zo hard binnen. En meer dan vroeger kan ik mijn tong tien keer omdraaien voor ik iets zeg. Ik ben ook antihysterisch. Al jaren heerst een overdreven zin voor verontwaardiging. Maar ik ga niet zomaar op de barricades staan omdat het nu moet. Ik ben te wakker om woke te zijn.’