De balans | 'Ik ben iemand van diepe dalen en hoge pieken'

Op haar 19de werd de Nederlandse theatermaakster Emma Berentsen (31) verkracht. Daarover maakte ze de voorstelling ‘Anne Meets Jeffrey’, die de hele week op Theater Aan Zee in Oostende te zien is. Hier maakt ze haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Ik heb niet heel veel materiële bezittingen. Ik heb geen huis, geen auto. Maar ik heb wel een MacBook en dat is een van mijn dierbaarste eigendommen. Het is een beetje een persoonlijk archief waarop veel van mijn leven en werk staat. Deze voorstelling gebeurt ook live op de computer. En op immaterieel vlak: mijn zus staat heel dicht bij me. Ze is hoogzwanger en dat geeft een extra dimensie. Ik weet nog niet wie mijn neefje of nichtje wordt, maar ik weet al dat het een heel belangrijke persoon wordt.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Het is een cliché, maar mijn ouders hebben op alle vlakken heel veel in mij geïnvesteerd, zowel met tijd en liefde als met geld, waarvan ze er zelf niet veel hadden. Ze zijn vrij jong gestorven, toen ik net voorbij de twintig was.’

In wie of wat hebt u zelf geïnvesteerd?

‘Ik heb financieel flink geïnvesteerd in mijn studies. Ik heb een bachelor theaterdocent in Arnhem gedaan en een master in Performance Making in Londen. Het was een hele oefening om dat allemaal te bekostigen. De opleiding in Londen was een grote financiële stap die ik nog altijd aan het afbetalen ben. Ik heb er heel veel van geleerd, dus voor mij persoonlijk was dat het waard. Maar het is problematisch dat onderwijs in het ene land achterlijk duur is en in het andere niet.’

Hebt u ooit een persoonlijk faillissement beleefd?

‘Toen ik 19 was, ben ik verkracht. Dat was een heel heftige gebeurtenis die me naar een soort nulpunt heeft gebracht. Daarna moest ik langzaam en met veel therapie en hulp weer een nieuw leven opbouwen. Je verliest volledig je autonomie. Als een klein kind moet je weer leren naar buiten te gaan, dingen te doen, de bus te nemen, de wereld te ontdekken. De voorstelling is een manier om iets terug te pakken. Maar het blijft fragiel. Ik voel me heel krachtig als ik mijn verhaal doe, maar tegelijk denk ik ook: shit, wat een kutverhaal.’

Hebt u ooit al iemand afgeschreven?

‘Nee, al heb ik wel al vriendschapsrelaties laten doodbloeden. Ik heb lang gedacht dat de jongen die me dit heeft aangedaan mijn grote vijand was, maar dat helpt me niet. Ik haat hem en wil hem niet in de buurt, maar ik heb geen moordneigingen of zo.’

Wie zit in uw persoonlijke raad van bestuur?

‘Mijn zus, mijn lief, en afwisselend enkele vrienden. Elk jaar een andere vriend lijkt me goed. Ik wil ook niet een te grote raad van bestuur.’

Staat er winst of verlies op uw persoonlijke balans?

‘Ik ben iemand van diepe dalen en hoge pieken. Evenwicht zoeken is moeilijk, zeker omdat ik op verschillende plekken leef. Mijn leven schommelt tussen winst en verlies. Noem het een volatiel aandeel.’