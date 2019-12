De balans | Joris Hessels

Theater- en televisiemaker Joris Hessels (39) verhuisde vorige zomer met zijn gezin naar Gentbrugge. Hij maakte er een reeks over, die vanaf 8 januari te zien is op Canvas. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn nieuw samengesteld gezin. Ik had al een zoon, mijn lief had twee kinderen. En 15 maanden geleden hebben we samen een vers mensje op de wereld gezet. Soms hebben we er eentje in huis, soms twee, drie of vier. Ik hecht ook veel belang aan vrienden. Ik ben er als de dood voor alleen te vallen in het leven. Mensen stuwen me voort, ook in mijn werk. Zodra ik door de deur stap, wil ik connectie maken.’ ‘Materieel is er ons huis. Een nieuwe auto kochten we omdat we die echt nodig hebben. Maar zo belangrijk zijn die dingen niet, al is het belachelijk dat te zeggen als je ze hebt. Mijn boeken zijn wel een hoog goed. De helft moet ik nog tot mij nemen. Ik word veertig in 2020 en hoop dat ik in de tweede helft van mijn leven mijn boekenkast kapot lees. Maar ik ben zo’n man van goede voornemens die eind januari vervlogen zijn.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders. Er is een groot leeftijdsverschil met mijn broers en zussen, en eigenlijk kreeg ik een andere opvoeding. Dat ze me zonder morren loslieten was de sleutel. Zonder eerst een ‘echt’ diploma te behalen mocht ik naar de toneelschool in Brussel, een heel avontuur, waardoor ik een spelende mens ben geworden. Daarna hebben veel mensen in me geïnvesteerd en vertrouwen gegeven, mijn beste maat Dominique Van Malder voorop.’

Zodra ik door de deur stap, wil ik connectie maken.

Investeert u ook in anderen?

‘Ik probeer maximaal terug te geven en investeer veel in vriendschappen. In groep heb ik de neiging het iedereen naar zijn zin te maken. ‘Radio Gaga’ werd geboren uit theaterwerk in de psychiatrie, waar Dominique al langer mee bezig was. Ik ging meespelen als een soort souffleur - patiënten hebben vaak een slecht geheugen, onder meer door de medicatie. Speeltalent sociaal-artistiek inzetten was een enorme eyeopener. Hen even uit die vreselijke plek halen en zeggen: goed en slecht bestaan niet, even ben je geen patiënt meer, even mag je vliegen. En in 99 procent van de gevallen zie je hen effectief vliegen. Even. Ook daarom is cultuur nodig. Het gaat op leven en dood, en dat zijn geen holle woorden.’

Wanneer bent u het sterkst gegroeid?

‘Op m’n 32ste vader worden van Oscar was een enorme sprong, die me gevoeliger maakte, en wat banger ook. Pluskinderen krijgen is nog iets anders, ook voor je groei als mens. Professioneel zette het eerste seizoen van ‘Radio Gaga’ in 2015 mijn professionele leven op z’n kop. Het was een boost voor mijn toekomst. Ik kwam op nieuwe plekken en kon werken met mensen met wie ik dat dolgraag wilde. Dat ik dacht: zie me hier nu staan. Daaruit putte ik ook zelfvertrouwen, al is dat ook niet zó groot.’

Gaat u vaak in het rood?

‘In mijn hoofd gaan geregeld alarmbellen af, doordat ik opga ik het werk en in mensen. Ik spring vaak voor anderen in de bres, waardoor ik mezelf, mijn lief en de vier pagadders schaamteloos vergeet. Tweewekelijks ga ik op check-up bij een therapeut. Dat is confronterend, maar ook helend. Zij zegt dat kunnen krijgen óók een talent is. Ontvangen, en aan jezelf zeggen dat je het verdient. Dat is werkpuntje 264 voor 2020.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Als ik in een impasse zit, professioneel of privé, bel ik Dominique. Als hij de voorzitter is, is mijn lief de penningmeester. Ook zij houdt me een spiegel voor. Voorts zijn er artistieke verwanten zoals Johan De Smet en mensen als Griet Op de Beeck, Ruth Beeckmans en Cindy Godefroid, een vriendin. Zij zijn de ankerpunten en worden geregeld aangevuld met losse leden.’