De balans van componist Wim Henderickx

Wim Henderickx (57) is een van onze belangrijkste componisten. Dit jaar stond hij op de BBC Proms in de Royal Albert Hall in Londen. Volgend weekend worden twee van zijn werken opgevoerd op Transit, een festival voor nieuwe klassieke muziek in Leuven. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mensen. De ruime familie, maar ook mijn medewerkers. En de rust die ik vind in mijn werkruimte.’

‘Materieel zijn er boeken en partituren. Aan mijn instrumenten ben ik gehecht, maar levensbepalend zijn ze niet. De muziek is dat wel. Op zich zijn het maar wat klankgolven, maar vanuit menselijk oogpunt is het een manier van communiceren. Voor mij is muziek geen verstrooiing. Daarvoor is de intensiteit te groot.’

‘Ik dans graag. Dan kan muziek me wel ontspannen. En Afrikaanse muziek of percussie hebben een belangrijk fysiek aspect. Maar voor mij staat muziek in de eerste plaats voor bezinning en reflectie. Mijn eigen muziek is vaak een spirituele beleving, al bedoel ik dat niet meteen religieus. Als ik werk, heb ik niet altijd muziek nodig. Dan kan ik ook erg genieten van stilte.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Ik kom uit een zakenfamilie. Begrijpen waarom ik voor een artistiek leven koos, was voor mijn ouders niet gemakkelijk, maar ze hebben er altijd achter gestaan. Ook ik run een bedrijf, maar dan een artistiek. Mijn vrouw Bea heeft zich mee in mijn leven gegooid. Zij verzorgt mijn communicatie en doet het management.’

In het artistieke proces ga ik vaak door een hel.

‘Mijn medewerkers investeren enorm in mij en in mijn oeuvre, het ‘Grote Project’. Nu werk ik aan een opera. Zoiets alleen doen is ondenkbaar. Er zijn mensen voor multimedia, dramaturgie, scenografie, enzovoort.’

‘Voorts is er mijn uitgever Norsk Musikforlag in Oslo. En eerder waren leraars en professoren onwaarschijnlijk belangrijk. Ik denk aan mijn compositieleraar Willem Kersters en aan Louis Cauberghs in mijn vorming als musicus. Later waren er ook mensen zoals Jerry Aerts van de Singel, Jan Caeyers van de Beethoven Academie en Guy Coolen van Muziektheater Transparant.’

‘Ik heb niet het gevoel dat ik een lopende schuld tors. Ik probeer heel loyaal te zijn tegenover wie in mij investeert.’

Investeert u in anderen?

‘Zeker. Ik ben docent aan de conservatoria van Antwerpen en Amsterdam. Sinds 2000 geef ik in de zomer ook de internationale compositiestage Soundmine. Het vraagt veel tijd en energie. Maar wat ik aan respect en vertrouwen terugkrijg, maakt alles goed. Door die dingen te doen blijf ik ook zelf bij. Ik kom uit mijn vertrouwde biotoop en blijf alert.’

‘Op familiaal vlak investeer ik in mijn drie kinderen. Componeren vergt veel tijd en als ik ermee bezig ben, ben ik niet altijd de aangenaamste persoon. Maar van bij hun geboorte heb ik hen betrokken bij mijn artistieke leven, en stap ik er ook geregeld uit.’

Gaat u soms in het rood?

‘Dat is onvermijdelijk. Fysiek in het rood gaan los ik vrij snel op door te rusten of te wandelen. Mentaal is het iets moeilijker. In het artistieke proces ga ik vaak door een hel. Ervaring leert me dat te kanaliseren. Geregeld wat afstand nemen is essentieel. Daar heb ik mensen voor. Hulp van buitenaf was nooit nodig.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Mijn vrouw en mijn kinderen. Mijn medewerkers vertrouw ik door en door. Zij mogen alles zeggen. Kritiek krijg ik liever vooraf van hen dan later van bezoekers of de pers. Privéraadgevers en professionele adviseurs probeer ik wel te scheiden.’

Schrijft u weleens mensen af?

‘Nee. Ik kan hard en cru zijn, maar iedereen verdient een tweede kans. En een derde.’

Is uw balans in evenwicht?

‘Ik streef naar een zekere tevredenheid, met het respect en de weerklank die ik krijg op nationale en internationale podia. Het gaat dan niet om mij, wel om de werken. Maar ik wil graag nog vooruit, met in gedachte het ‘Grote Werk’ - opera’s, grote symfonieën, orkestwerken. Ik wil mijn oeuvre nog groter maken. Mijn tijd verdeel ik over mijn familiaal en mijn professioneel leven, maar misschien neem ik er iets te weinig van voor mezelf. Vroeger maakte ik veel grote reizen, voor de muziek en voor mezelf. Dat wil ik weer gaan doen. Ik ben bijzonder nieuwsgierig naar Iran en de Perzische cultuur.