De existentiële lading van een fluorescerend vestje

Theatermaker Stijn Devillé: 'Het gele hesje draait niet langer alleen om fysiek overleven: 'Rij me niet omver.' Het heeft een existentiële lading gekregen: 'Zie me niet over het hoofd.''

De voorstelling ‘Geel Hesje’ is één lange kreet om aandacht van mensen die het amper gebolwerkt krijgen in de dagelijkse ratrace. Theatermaker Stijn Devillé verbeeldt hoe nauw de ‘working poor’ met elkaar verbonden zijn, ook al staan ze vaak tegenover elkaar.

Het niemandsland dat Het nieuwstedelijk uitkoos voor zijn voorstelling over de burgerbeweging en het verzet van de gele hesjes is spot on. Op de kiezelparking van een afvalverwerker zitten honderd toeschouwers aan weerskanten van een speelveld van 120 meter diep en 40 meter breed op minstens anderhalve meter van elkaar. Omringd door een elektriciteitscentrale, een kanaal, snel- en spoorwegviaducten symboliseert deze plek het werkterrein van mensen die soms drie jobs combineren om rond te komen.

'Ik kom al heel mijn leven alleen maar op plaatsen waar het stinkt', zegt Ripper, het hoofdpersonage uit ‘Geel Hesje’. Na jaren vakbondsafgevaardigde te zijn geweest is hij na zijn job ook zijn vrouw (aan kanker) en zijn zoon ('aan de flikken') kwijtgespeeld, en het houdt niet op: als geel hesje zal hij ook zijn oog en zijn beste vriend verliezen.

‘Geel Hesje’ toont slim hoe verontwaardigde en kwade, maar vooral door het leven getekende mensen met geen of klotejobs energie putten uit een bottom-upbeweging zonder leiders, ook al botsen ze daarna opnieuw met hun hoofd tegen de muur.

Ripper kwam al niet rond, werd niet gezien, en draagt daarom nu een geel hesje. 'Opvallend toch', zal regisseur Stijn Devillé ons na afloop vertellen, 'hoe het onpopulaire fluorescerende vestje dat we onze kinderen aandoen als ze naar school fietsen en kennen van op het tarmac en de werf is uitgegroeid tot symbool. Het gaat niet langer alleen om fysiek overleven: ‘Rij me niet omver!’ Het heeft een existentiële lading gekregen: ‘Zie me niet over het hoofd!’

Tijdens zijn research kwam Devillé er achter hoe hard gele hesjes zich vereenzelvigen met hun veiligheidsoutfit. 'Na de administratieve aanhouding van enkele gele hesjes op een betoging in Brussel zijn er opstootjes geweest in hun cel. De politie had hen gevraagd hun vestjes uit te trekken. Zij vonden dat hun integriteit zo geschonden werd en ze weigerden. Een machtsargument van de politie, want hoe kunnen veiligheidsjasjes nu onveilig zijn?'

Concreet liet Devillé zich inspireren door een trucker die vorig jaar bij een wegblokkade in Visé vluchtmisdrijf pleegde nadat hij een geel hesje omver had gereden. 'Lang genoeg beleefd geweest', klinkt het bij Ripper, die op zijn brommer de achtervolging inzet op de truckchauffeur die zijn kameraad voor dood heeft achtergelaten. De eerste kennismaking is gewelddadig, maar naarmate de avond vordert en de frustratie van alle betrokkenen er in gulpen uitstroomt, ontstaat voorzichtig wederzijds begrip. De tragiek is dat de diepere beweegredenen van de personages gestuurd worden door wat er op het thuisfront gebeurt.

Paradoxen

Ook achter het ‘eerst klop dan klap’-gedrag van Ripper huist een rechtvaardigheidsgevoel: iemand die iets misdoet, mag je toch niet laten gaan? Dergelijke paradoxen schetsen volgens Devillé de hele beweging. 'Politieke tegenstanders en media framen gele hesjes graag als baldadig, maar met hun solidariserende acties aan rondpunten en vergaderingen over burgerdemocratie dwingen ze tegelijk veel respect af.'

Er zit meer baldadigheid in het ontbrekende oog van Ripper, dat hier geen detail is. In het eerste half jaar van de manifestaties verloren 24 gele hesjes een oog omdat de politie rubberkogels ter grootte van pingpongballetjes inzette. ‘Tegelijk staat het verloren oog symbool voor de vertroebelde blik waarmee Ripper naar de wereld kijkt. Het blijft ook tranen, al zit het er niet meer’, zegt Devillé.

Onderklassecult

Tijdens het punky brallied ‘Y’en a marre des pauvres’ - pure onderklasse-cult uit Frankrijk - krijgen de frustraties even de vrije loop. Als wereldleiders gemaskerde oproerkraaiers steken er heerlijk de draak met zichzelf (en de wereld). ‘Geel Hesje’ toont slim hoe verontwaardigde en kwade, maar vooral door het leven getekende mensen met geen of klotejobs energie putten uit een bottom-upbeweging zonder leiders, ook al botsen ze daarna opnieuw met hun hoofd tegen de muur. Immers: de grote aantrekkingskracht van de beweging - de claim dat iedereen gelijk is en ze allemaal één grote familie vormen - is ook hun grootste deficit, want wie vertegenwoordigt dan wie? Devillé stopt het allemaal in de figuur van Ripper, wiens impulsieve acties steevast als een boomerang in zijn gezicht terugkeren.

Dat jobs in de logistiek en de zorg door corona aandacht kregen als essentiële beroepen geeft de voorstelling, die geschreven werd voor de pandemie uitbrak, onvermoed een extra laag. 'Ook mensen onderaan de maatschappelijke ladder waren plots hard nodig. Aan de andere kant maakt de pandemie het moeilijker echte verbondenheid te voelen. Door het publiek fysiek afstand te laten houden verandert hun perspectief, op het speelveld, maar misschien ook op hun spiegelbeeld aan de overkant.'