Een klavecimbel in huis was in de 17de eeuw een statussymbool voor de burgerij. Meer dan 500 jaar later inspireert het klavierinstrument nog altijd jonge muzikanten. Twaalf klavecinisten nemen het tegen elkaar op tijdens het MA Festival in Brugge. ‘De winnaar mag een scherp randje hebben’, zeggen festivaldirecteur Jan Van den Borre en juryvoorzitter Korneel Bernolet.