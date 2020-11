De stemmen van verandering

Opera Ballet Vlaanderen heeft de komende weken geen voorstellingen gepland. Met de podcast 'De stemmen' gaat hij op zoek naar verhalen gelinkt aan opera en kunst.

'Toen ik wou repeteren, begon mijn stem echt over te slaan. Dat kwam wel binnen. Ik kreeg het droevige nieuws eigenlijk van mezelf, dat ik het Kinderkoor zou moeten verlaten.' Zo begint de eerste aflevering van de podcast 'De stemmen' van Opera Ballet Vlaanderen. De twaalfjarige Indi Demol vertelt over zijn afscheid van het Kinderkoor van de opera en hoe erg hij dat vond. Hij vertelt niet alleen, hij laat ook horen hoe een stem verandert als je opgroeit. Hij zingt een fragment uit 'Yesterday' van The Beatles. Eerst op zijn kinds, met zijn jonge stem. Dat klinkt nogal vals omdat hij de hoge, zo vertrouwde noten niet meer haalt. Dan met zijn nieuwe jongemannenstem. Dat lijkt er al beter op.

Schermvullende weergave Indi Demol. ©Opera Ballet Vlaanderen

Indi illustreert perfect waar het in de eerste aflevering van 'De stemmen' om draait: veranderingen. Je kan het thema met wat goede wil ook toepassen op Opera Ballet Vlaanderen zelf. Niets is nog hetzelfde sinds in maart de coronacrisis uitbrak. Alle voorstellingen van ballet, opera en muziek zijn tot het einde van het jaar afgelast.

En toch is 'De stemmen' geen coronaproject, zegt Katharina Smets, de auteur van de podcast. 'In het najaar van 2019 sprak Katherina Lindekens, dramaturge bij het huis, me aan. Ze wist dat ik al lang podcasts maakte en vroeg of ik dat ook wilde doen voor Opera Ballet Vlaanderen. Samen hebben we het concept bedacht van 'De stemmen'. Er zijn zes afleveringen, elke twee weken komt er een nieuwe. Elke aflevering heeft een welomschreven thema. We zijn begonnen met de verandering. Aflevering twee draait om de mythe van Orpheus.'

De podcast is niet eng beperkt tot documentaires over opera en ballet. Het uitgangspunt is dat in ieders levensverhaal een opera schuilt. Het persoonlijke verhaal dat dient als inspiratiebron voor de kunsten. In de uitwerking is de muziek wel prominent aanwezig. 'We hebben daarvoor Maarten Buyl in de arm genomen. Hij is componist van hedendaagse klassieke muziek en heeft het sound design van de podcast verzorgd. We willen zo veel mogelijk nieuwe muziek laten horen, of bestaande muziek laten bewerken voor de documentaires. Dat is ook interessant voor de leden van het orkest.'

Bach

Een van die orkestleden, Kristie Su, zit in de eerste aflevering. Ze is amper 25 en heeft het al geschopt tot orkestmeester, zeg maar ploegbaas van het orkest. Ze groeide op in Los Angeles, maar is van Chinese afkomst. Haar vader is ook een concertviolist. Kristie Su was voorbestemd om in zijn voetsporen te treden. Tot er op het Nielsen vioolconcours in Odense, Denemarken, iets kraakte. Kristie was net 17 geworden. Over dat moment van verandering vertelt ze op een prachtige, ingetogen en aangrijpende manier, in het Engels. Het gebeurde tijdens het spelen van de ​'Chaconne' ​uit de tweede vioolpartita van Johann Sebastian Bach.

Het leek alsof ze uit haar lichaam opsteeg en in verwondering naar zichzelf keek: wat deed ze daar eigenlijk op die wedstrijd en bij uitbreiding op alle wedstrijden? Haar monoloog wordt af en toe onderbroken met de bewuste muziek van Bach. Su speelde ze voor de podcast opnieuw. In Denemarken besliste ze dat ze niet langer de wereld wilde rondreizen met haar viool als enige gezelschap.

Wat? 'De stemmen' is een podcast in zes afleveringen van Opera Ballet Vlaanderen. De eerste aflevering 'Veranderingen' is nu te beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuw deel. Waarom de moeite? 'De stemmen' graaft naar persoonlijke verhalen. Een directe band met opera is er niet altijd. Maar veel verhalen zouden een inspiratiebron kunnen zijn voor veel componisten. De verhalen worden mooi ingebed in nieuw opgenomen muziek en soundbites. Waar? Op www.operaballet.be vindt u links naar Soundcloud, iTunes en Google Podcasts.

Zowel Indi Demol als Kristie Su lijkt op het eerste gehoor wat bang voor de veranderingen die hen overkomen. 'Ik heb het nog niet op die manier bekeken. Misschien heeft het te maken met hun leeftijd. Als je jong bent, weet je niet wat de toekomst echt brengt. Misschien creëert dat wat onzekerheid', meent Smets.

Hoerenmadame

Die onzekerheid draagt de 74-jarige Carmen, de derde hoofdfiguur, niet in zich. Zij was ooit een hij. Lang geleden trad ze op als figurante in de opera. Daarna volgde een carrière als 'artistes transformistes' in Parijse bars als Chez Madame Arthur en Chez Michou. Uiteindelijk belandde ze in de prostitutie, in Antwerpen en Amsterdam.

Carmen vertelt het in het Gents met een aanstekelijke joie de vivre die je misschien niet zou verwachten. De link met de opera? 'Carmen' natuurlijk. In de beroemde opera van Bizet zette de Gentse vrouw haar eerste stappen op het podium. De opera-Carmen als vrijgevochten vrouw spoort volledig met de vrijgevochten vrouw die de hoerenmadame uiteindelijk werd.