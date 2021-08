De theaters mogen weer vollopen

Na achttien maanden bijna stilstand in onze theaterzalen en voorstellingen op een scherm bekijken, presenteert het Theaterfestival de hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Met nog behoorlijk wat actie op het scherm, maar wel weer gewoon in de zalen. Zoals het hoort.

Sinds zijn ontstaan in 1987 is het Theaterfestival een selectie van de meest belangwekkende theater- en dansvoorstellingen die in de loop van het voorafgaande jaar in België of Nederland gecreëerd werden. Op dat vlak stond de jury dit jaar voor een probleem. De tweede golf aborteerde het theaterseizoen al in oktober. Veel producties werden geannuleerd of uitgesteld. Uiteindelijk kwam de jury toch tot een selectie van tien livevoorstellingen en zes digitale. We lichten er van elk drie uit.

1. any attempt will end in crushed bodies and shattered bones

Het Theaterfestival wordt geopend met een State of the Union door de choreograaf en danser Jan Martens. Zijn jongste voorstelling is ook te zien op het festival, of toch de filmversie die Lukas Dhont ervan maakte. De titel ‘any attempt will end in crushed bodies and shattered bones’ is ontleend aan een uitspraak van de Chinese president Xi Jinping over deelnemers aan protestmarsen. 17 dansers verbeelden het recht om te protesteren. Ze worden geruggensteund door een soundtrack vol protestliederen uit verschillende tijden. Van Gorecki over Max Roach tot Kae Tempest.

2. Wachten op Godot

Schermvullende weergave ©© kurt van der elst | kvde.be

Twee weken speelde Olympique Dramatique deze oerklassieker van Samuel Beckett in de Waagnatie in Antwerpen. Toen ging alles dicht. Vladimir (Tom Van Dyck) en Estragon (Tom De Wispelaere) zitten te wachten op iemand die Godot heet. Hoelang ze al aan het wachten zijn, weten ze niet. Ook niet of ze wel op de juiste plek zitten. ‘De Wispelaere en Van Dyck spelen de partituur licht, als triestige clowns, voortdurend balancerend tussen onhandigheid en opgekropte gewelddadigheid’, schrijft de jury.

3. Yellow

Schermvullende weergave ©Fred Debrock

Het tweede deel van Luk Percevals trilogie over de Belgische geschiedenis had in april 2020 in première moeten gaan bij het NTGent. De filmversie van Daniel Dumostier is rauw en donker, maar het loont de moeite om zet uit te zitten. De actie speelt zich af op het podium van het NTGent, rond een biljarttafel waar een Vlaamse familie in de jaren 40 de oorlog afwacht.

4. The Courage to be Disliked

Schermvullende weergave ©koen broos

Dit stuk zou eerst een monoloog zijn voor actrice Natali Broods, maar bij gebrek aan een livepubliek kozen de makers voor een interview door Peter Van den Eede, die tevens regisseert. Broods verschijnt op het scherm als de actrice Natali Broods, die de rol vertolkt van een rijke vrouw die geïnterviewd wordt door de regisseur van de documentaire. Ze getuigt voor de camera over haar ervaringen met ‘gewone’ mensen. Geregeld verlaat ze haar geprivilegieerde wereld om zich tussen de havenots van de wereld te begeven, waar verslaving, geweld en smakeloosheid heersen. Af en toe stappen Broods en Van den Eede uit hun rol om het maakproces van het stuk te bespreken.

5. De zaak Shell

Schermvullende weergave ©karin jonkers

Een voorstelling die veel stof deed opwaaien in Nederland. Theatermaaksters Anoek Nuyens en Rebekka de Wit brengen live op scène de belangrijkste stemmen in het klimaatdebat samen. De aanleiding is een rechtszaak in Nederland die het olie- en gasconcern Shell dwong om zijn bedrijfsvoering radicaal te veranderen. De rechter beslist pas over een paar jaar. De Wit en Nuyens geven het publiek in dit stuk een ultiem pleidooi. De twee Nederlandse vrouwen werden speciaal voor het stuk aandeelhouder van Shell en bezochten aandeelhoudersvergaderingen.

6. Piano Works Debussy

Schermvullende weergave ©Danny Willems

Zeven keer had Voetvolk het dansstuk Piano Works Debussy vorig jaar moeten spelen op het Festival van Avignon. Het intimistische duet van danseres Lisbeth Gruwez en pianiste Claire Chevallier op muziek van de Franse componist Claude Debussy zou Avignon openen. Door corona werd het festival geannuleerd. Wie het stuk nog niet zag, krijgt nu de kans in de rode zaal van deSingel. ‘Een betoverend uur van klank en beweging, dat je sprakeloos achterlaat’, schrijft de jury terecht.