'Een goede docent inspireert je voor de rest van je leven'

In het feeërieke decor van de landcommanderij Alden Biesen eindigt vrijdag de eerste editie van Piano LAB. Een week lang liepen 16 jonge pianisten uit binnen- en buitenland stage bij vier toppianisten. Een buitenkans.

We wandelen op het brede pad langs de gebouwen van de landcommanderij, waar Piano LAB plaatsvindt. Uit verschillende kamers en zalen komt de muziek ons toegewaaid. We herkennen de eerste ballade van Frédéric Chopin. Een ander stukje aan het einde van de laan kunnen we niet thuisbrengen. Misschien is het Jean Sibelius of Claude Debussy.

Er wordt in ieder geval druk gemusiceerd. De schoonheid van de muziek en het prachtige weer laten je even de besognes van besmettingen en overstromingen vergeten. Maar veel tijd om te dromen is er niet. De lunch wacht voor de deelnemers en de docenten.

We schuiven mee aan tafel met de docenten. Dat zijn niet de minsten. Liebrecht Vanbeckevoort en de Italiaanse Mariangela Vacatello waren in 2007 laureaat van de Koning Elisabethwedstrijd. Vitaly Samoshko, geboren in Oekraïne, won het concours in 1999. De Nederlander Hannes Minnaar werd laureaat in 2010.

Schermvullende weergave Het team van Piano LAB. Vitaly Samoshko, Hannes Minnaar, Ludwine Beuckels (violiste en organisatorisch medewerkster), Liebrecht Vanbeckevoort en Mariangela Vacatello.

De stageweek spruit voort uit een initiatief van minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). Hij besliste in 2019 Alden Biesen voor de periode 2020-2024 een jaarlijkse subsidie van 400.000 euro te geven om aan cultuurontwikkeling te doen. Een onderdeel daarvan is muziekeducatie, goed voor een subsidie van 80.000 euro.

Je moet als docent ten dienste staan van de studenten. Hen met raad en daad bijstaan, gidsen waar nodig en een rol als mentor opnemen. Liebrecht Vanbeckevoort Pianist en organisator Piano LAB

De essentie Piano LAB is een stageweek voor jonge pianisten in de landcommanderij Alden Biesen.

Het is een initiatief van Liebrecht Vanbeckevoort, pianist en pianopedagoog.

Behalve Vanbeckevoort zijn er nog drie docenten, allemaal laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd.

Piano LAB is een onderdeel van de cultuurontwikkeling van Alden Biesen. Minister van Cultuur Jan Jambon maakt daar jaarlijks 400.000 euro voor vrij.

Het idee van Piano LAB komt van Vanbeckevoort. Hij is niet alleen concertpianist, maar ook pedagoog aan LUCA School of Arts Leuven en artistiek directeur van het festival Klassiek Leeft Meesterlijk, dat zaterdag in Knokke-Heist begint. Met een recital van de vier docenten van Piano LAB, overigens.

'Alden Biesen vroeg me een voorstel te doen voor de muziekeducatie. Ik moest niet lang nadenken. Er bestaat in België geen gelijkaardige stage voor jonge toppianisten. Ik dacht: het is het moment om die te creëren', legt hij uit.

Aan Piano LAB kunnen maximaal 20 studenten tussen 16 en 26 jaar oud deelnemen. Voor de eerste editie werden 16 muzikanten weerhouden. Door corona komen de meeste deelnemers dit jaar uit België en de buurlanden. Het is de bedoeling op termijn internationaler te rekruteren. 'We selecteerden op basis van video-opnames en het ingediende dossier. De meesten studeren al aan conservatoria of beginnen daaraan', legt Vanbeckevoort uit. Het niveau is dus hoog.

We vragen de docenten hoe ze hun rol zien. 'Ik denk dat een docent jonge musici moet stimuleren, aanmoedigen en de muziek leren begrijpen zonder dat ze de liefde voor de muziek verliezen', antwoordt Minnaar. Zijn collega's knikken instemmend.

'Je moet als docent ten dienste staan van de studenten. Hen met raad en daad bijstaan, gidsen waar nodig en een rol als mentor opnemen', vult Vanbeckevoort aan. Hij koos zijn collega-docenten op basis van hun pedagogische capaciteiten en hun ervaring in het concertleven. 'Het klinkt misschien wat zeemzoeterig, maar daarnaast moesten ze ook toffe mensen zijn. De goede sfeer is het cement van zo'n stageweek. Hier heerst geen Spartaans regime. Naast de geplande lessen en workshops kunnen de deelnemers zo veel vrij oefenen als ze willen. Ze maken daar duchtig gebruik van.'

Wat vinden studenten zelf van de stage? Jens Vermeiren (21) heeft net zijn bachelor aan het conservatorium van Antwerpen behaald. Tijdens de laatste Koningin Elisabethwedstrijd was hij een van De Zes, het jongerenpanel dat de finalisten beoordeelde. 'Ik vind de stage heel interessant omdat we les krijgen van alle vier docenten. Daardoor krijgen we verschillende opinies. En het is natuurlijk een verademing om weer met collega-musici over muziek te praten. Het voorbije anderhalf jaar zat iedereen alleen thuis. Dat was niet echt inspirerend of motiverend.'

Schermvullende weergave Jens Vermeiren.

Voor Vermeiren is een pianodocent vooral een mentor. 'Je leert natuurlijk heel veel pianotechnische zaken, maar voor mij gaat het verder. Een goede docent inspireert je voor de rest van je leven met zijn kennis en wijsheid.'

Zijn professionele toekomst is nog onduidelijk, maar de piano zal centraal staan. 'Ik moet eerst mijn masteropleiding afmaken. Daarna ben ik van plan om veel masterclasses bij verschillende docenten te volgen. Of ik ooit wil meedoen aan de Koningin Elisabethwedstrijd? Als het mogelijk is, waarom niet?'

Ook Aude Van De Keere (18) droomt stiekem van de Elisabethwedstrijd. 'Dat zou tof zijn. Ik kan me in elk geval geen leven zonder piano voorstellen. Ik wilde al lang een masterclass bij Liebrecht Vanbeckevoort volgen. Toen ik op Facebook de aankondiging van Piano LAB zag, heb ik meteen auditie gedaan. Ik heb nog geen moment spijt gehad. Het is heel leuk dat we van vier docenten les krijgen. De ene zegt soms helemaal het tegenovergestelde van de andere. Dat is verwarrend en boeiend tegelijk. Daar praten we dan over. Je kiest zelf waar je achterstaat of wat je het best ligt. Door die verschillende meningen kan je je eigen stem vinden.'

Schermvullende weergave Aude Van de Keere.

'Waarom ik als kind de piano koos? Het is het enige instrument dat je alleen kan spelen en dat toch alle mogelijkheden van een orkest heeft.'