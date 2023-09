‘Het dagelijks leven heeft enorm veel dramatisch potentieel’

Voor kunstenaar Thomas Verstraeten ligt de mooiste poëzie zomaar voor het oprapen op straat. In zwerfvuil ziet hij een kleurrijk spel van eb en vloed, geluidsoverlast vormt de soundscape bij zijn diverse buurt: de Seefhoek. In de zevendelige performance ‘Seefhoek Series’ nodigt hij ons uit om met een andere blik naar deze wijk te kijken. Met in de hoofdrol: meer dan 300 buurtbewoners.