Het huis van de geesten is niet te vertrouwen

Met 'The Turn of The Screw' schreef de Britse componist Benjamin Britten een heerlijk klinkende opera over sinistere praktijken in een familie. De Munt maakt het werk in een nieuwe productie nog duisterder.

De Amerikaanse auteur Henry James schreef in 1898 de griezelnovelle 'The Turn of the Screw' over een gouvernante die twee kinderen Miles en Fiona moet opvoeden. Maar niets is wat het lijkt op de werkvloer. De Britse componist Benjamin Britten herwerkte samen met de librettiste Mywanfy Piper de novelle in 1954 tot een aangrijpende opera waarbij de schoonheid van de muziek je bijna doet vergeten hoe verderfelijk het verhaal is.

De Munt vroeg aan de Duitse regisseur Andrea Breth om het werk opnieuw te ensceneren. Voor de zaal, maar het resultaat is enkel online te bekijken. Ze creëerde geen filmopera zoals Opera Ballet Vlaanderen dat wel deed met 'Dido and Aeneas' vorige week. Het resultaat is al even sterk.

De interpretatie van de originele novelle vormt al decennia een punt van discussie. Is het verhaal een droom? Gaat het over waanzin? Of is het een aanklacht tegen kindermisbruik?

De kracht van Breths regie is dat ze niet in een welbepaalde richting stapt. Ze laat veel open, zoals James het ook allicht voor ogen had. Breths 'Turn of the Screw' baadt in een gothic, surrealistische sfeer. Er zijn bijvoorbeeld verwijzingen naar René Magritte. De dreiging is permanent aanwezig in het ingenieuze decor met grote deuren en kasten die open en dicht gaan. Af en toe maken mannen hun opwachting. Je hebt er het raden naar wie ze zijn. Politie?

Met haar soepele maar toch krachtige stem geeft de Britse sopraan Sally Matthews perfect weer hoe de gouvernante zich in dat huis van de waanzin voelt: verontrust en wanhopig.

De gouvernante is het hoofdpersonage, maar het verhaal is opgehangen aan twee geesten, spoken uit het verleden. De ene is Peter Quint, de vroegere huisbediende, de andere miss Jessel, de vorige gouvernante. Wat in het verleden is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Heeft Quint zich aan de jongen vergrepen? En wat heeft miss Jessel met Fiona uitgespookt? En zijn die kinderen wel helemaal koosjer?

Samen met de gouvernante vraag je je het een kleine twee uur af. Fronsend, omdat veel onduidelijk is. Genietend omdat de muziek - strak uitgevoerd door het orkest van De Munt onder leiding van de Britse dirigent Ben Glassberg - en de regie zo snel diep onder de huid kruipen. Misschien komt dat voor een gedeelte omdat camera's kunnen inzoomen en beeldregie details accentueert.

Maar in de zaal of op het scherm, je kan niet naast de geweldige vertolking van de Britse sopraan Sally Matthews als de gouvernante. Met haar soepele maar toch krachtige stem geeft ze perfect weer hoe de gouvernante zich in dat huis van de waanzin voelt: verontrust en wanhopig.