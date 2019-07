‘Ik wil de kwetsbaarheid van de mens tonen'

Zijn publiek mag dan variëren, de filosofie van Lucas De Man blijft dezelfde. ‘Ik creëer omdat ik geloof dat we nood hebben aan momenten waarop we gewoon mens mogen zijn.’ Als gastcurator van Theater Aan Zee sensibiliseert hij straks in Oostende rond het thema betrokkenheid.

In de theaterwereld werd Lucas De Man (57) niet altijd voor vol aanzien. Omdat hij alles door elkaar doet en weleens op lange tenen trapt. Als artistiek leider van zijn Stichting Nieuwe Helden was hij een wegbereider van de slashgeneratie, de en-engeneratie zoals hij ze zelf noemt. De Man combineert. Hij geeft wervende lezingen, komt op televisie, maakt en speelt theater. Maar bovenal creëert hij ervaringen en belevenissen die zowel het grote publiek als specifieke doelgroepen kunnen begeesteren.

‘Als je bij maar één wereldje hoort, is het moeilijk nog fris en open te denken’, zegt De Man. ‘Het is niet omdat je op een blauwe maandag theaterwetenschappen hebt gestudeerd dat je hoogopgeleid, intelligent en het morele kompas van de wereld bent.’ Tegen die arrogantie, die zijn sector volgens hem nog steeds uitstraalt ‘voor steeds minder volk’, blijft De Man zich verzetten. Met succes, want zijn vaak onconventionele voorstellingen zijn de voorbije tien jaar nooit minder dan zestig keer gespeeld, ook al hoorde hij met de regelmaat van de klok: ‘Maar dat is toch geen theater!’

Op Theater Aan Zee is De Man altijd een graag geziene gast geweest, ook al omdat hij zijn publiek zo dicht op de huid zit. Toen hij vorig jaar zijn curatorschap aankondigde, vreesde hij al wat er na de verkiezingen zou volgen. Na talrijke gesprekken met welzijnswerkers en een nieuw project over de staat van onze democratie zag hij van ver aankomen waar politici zich eind mei nog over verbaasden.

‘Omdat ik veel reis en in België en Nederland woon, had ik sneller door dat het niet goed ging. Mensen voelen zich niet gehoord, hebben met hun stem hun onmacht geuit. Links of rechts, arm of rijk: allemaal hebben ze het idee dat er steeds minder is voor hen. Dat signaal mocht ik niet laten liggen. Vanuit mijn vak beschouw ik het als mijn taak om woorden te geven aan die onmacht en om betrokkenheid te creëren.’

Hoe geeft u woorden aan onmacht? Welk verhaal wilt u tijdens uw gastcuratorschap vertellen?

Lucas De Man: ‘Ik wil de kwetsbaarheid van de mens laten zien, en tegelijk de kracht van die kwetsbaarheid. Vandaag beheersen twee stemmen het debat. De ene zegt: ‘De mens is kwetsbaar, dus we moeten voor hem zorgen.’ De andere zegt: ‘De mens is maakbaar, en dus kan hij het alleen aan.’ Die tweespalt tussen het neoliberale verhaal en de tegenreactie zie je in heel Europa. Ik wil op het wankele brugje ertussen gaan staan, op het punt waar we veel én weinig in handen hebben, waar je mens mag zijn, twijfelt en zoekt, maar wel degelijk iets kan doen, samen.’

Op de opening van Theater aan Zee zet u dat samenzijn in de verf door een mensenketting uw slogan te laten vormen: ‘Het is aan jou, het is aan mij, het is aan ons, het is aan.’ Een drone zal alles in beeld brengen.

De Man: ‘Zo maken we betrokkenheid concreet, en weet iedereen meteen waar we mee bezig zijn. Ik wil niet dat iemand naar Theater Aan Zee komt en zich achteraf moet afvragen of er een thema was.’

‘Ik ben geen oude mensen aan het entertainen op een cruiseschip, ik wil verhalen vertellen die impact hebben, aantonen dat we nog veel zelf kunnen bepalen, ook al hebben we niet alles in handen. Dat heet een paradox, of een nuance. Kortom het leven zelf. De kunst is net als de journalistiek een van de weinige sectoren die zich professioneel mogen bezighouden met dat smalle brugje waarop die complexiteit zit. Ze moet tegengas bieden aan een wereld die zegt: ‘Je bent zo of je bent zo.’ We zijn van alles.’

U hebt veel contact met welzijnsorganisaties. Wat valt u daarbij op?

De Man: ‘Als we alle regeltjes tot op de letter volgen, zou onze samenleving er tien keer slechter voorstaan. Dat is me duidelijk geworden. Dat de maatschappij nog enigszins normaal functioneert, is te danken aan de burgerlijke ongehoorzaamheid van tal van advocaten, straathoek- en welzijnswerkers. Zij vertrouwden ons toe dat ze constant moeten zeggen: ‘Eigenlijk mag ik dit niet doen, maar ik doe het toch.’ Zij zijn de echte helden van deze tijd. Lang leve de burgerlijke ongehoorzaamheid!’

Bezoekers kunnen op Theater aan Zee ook participeren aan de Belgische première van ‘In Search of Democracy 3.0’. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

De Man: ‘We gaan iedereen, van studen-ten tot Europees Parlementsleden, vragen wat ze belangrijk vinden, willen behouden en willen veranderen. Terwijl steeds meer mensen roepen dat onze democratie niet meer werkt, wijden wij er het grootste en voorlopig enige live onderzoeksproject aan. Omdat we geloven dat we zo misschien niet de hele weg verleggen, maar wel dat ene steentje. De voorstelling gaat straks ruim drie jaar door Europa toeren.’

Met de boerenvoorstelling ‘Wij Varkenland’, die na zeven jaar nog altijd loopt, bewees u eerder al dat theater maken voor u een werk van lange adem is dat zorgvuldig zijn weg en doelpubliek uitkiest.

De Man: ‘Eén keer, het eerste jaar, heb ik een affiche voor ‘Wij Varkenland’ gemaakt. Intussen is de voorstelling, die gaat over terugkeren naar je roots en liever alles kapot laten gaan dan kwetsbaarheid tonen, gekocht door de boeren zelf en hebben we ze zowel in schouwburgen als op landbouwcongressen gespeeld. Een boer heeft me eens gezegd: ‘Jij zegt wat ik voel, maar ik ga dat niet zeggen.’ Toen zei zijn vrouw: ‘Wat hij zei.’’ (lacht) Het grootste compliment kreeg ik toen de boeren ‘Wij Varkenland’ gebruikten om een Europese subsidie aan te vragen om de hoge zelfmoordcijfers in hun sec-tor bespreekbaar te maken.’

‘Sinds die boerenvoorstelling heb ik met hetzelfde effect ook een stuk over kwetsbaarheid aan de top van de banksector gemaakt. We weigeren het voor een gewoon theaterpubliek te spelen, omdat de context dan totaal anders is. Intussen hebben 20.000 bankiers in Nederland en de Verenigde Staten het stuk gezien. Ook die bankiers kwamen me vragen: ‘Hoe weet jij hoe ik mij voel?’’

Hoe weet u hoe bankiers zich voelen?

De Man: ‘Ik ben twee maanden bij Rabobank gaan rondlopen. Maar of ik nu voor de theaterwereld, de boeren of de bankiers een voorstelling maak, mijn filosofie blijft dezelfde. Ik creëer omdat ik geloof dat we nood hebben aan momenten waarop we mens mogen zijn. Ik noem dat ‘niet-moeten-ontmoetingen’.’

‘Als je lang genoeg de taal en de referenties van je doelpubliek hanteert, kruipt die wereld onder je huid. In de financiële wereld was het belang van targets halen heel groot. De meeste bankiers geloofden echt dat ze de wereld beter maakten, omdat ze ervoor zorgden dat kleine ondernemers kredieten konden opnemen. Maar terwijl ze hun targets haalden, begonnen ze zich toch vragen te stellen, omdat ze iemand met een burn-out ontslagen hadden of omdat iemand van hr hen was komen vertellen dat ze alles moesten omdenken. Op den duur wisten ze ook zelf niet meer of ze nog goed bezig waren.’

‘Ook bankiers zijn mensen die maar met een klein stukje van de wereld bezig zijn, maar zichzelf wel als het middelpunt beschouwen, met als gevolg dat ze het totaalplaatje niet meer zien.’

U bedoelt dat er amper nog helikoptervisie is?

De Man: ‘Precies, en daarom moeten we meer moeite doen om mensen uit verschillende werelden samen te brengen. De vraag is: tot waar zoom je uit, zodat je kan zien dat alles één geheel is? Van heel dichtbij zal de camera van de drone, die straks boven mijn slogan hangt, alleen een hoopje mensen laten zien, van iets verder leesbare woorden, en van nog verder alleen maar een stipje.’

‘Daarom hebben we dit jaar in 2.000 kaartjes voorzien die bedrijven en particulieren cadeau kunnen doen aan mensen die niet zo snel naar een theaterfestival gaan. Ik geloof niet in gratis kaartjes. Daarmee devalueer je je vak. Niemand wil horen: ‘Je bent arm, dus je krijgt er eentje.’ Maar word je persoonlijk uitgenodigd door een bekende die zegt dat deze voorstelling echt iets voor jou is, dan heb je betrokkenheid gecreëerd.’