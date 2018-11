‘In het zangatelier ben ik een mens, geen gedetineerde'

‘Ik vind de zangers ongelooflijk moedig’

Leuven Centraal telt 300 lang gestrafte gedetineerden. Met onderbrekingen kunnen de gedetineerden zich tussen 6 en 20 uur relatief vrij bewegen. ‘90 procent van hen komt ooit vrij. Is het niet volgende maand, dan over tien jaar. Het is onze taak de rancune tegenover de maatschappij binnen de perken te houden’, zegt directeur Myriam Coucke. ‘In onze gevangenis bootsen we de samenleving daarom zo goed mogelijk na. We bieden tewerkstelling, ontspanning en vorming. De opencelpolitiek is daar ook een onderdeel van.’

Acht gevangenen volgen het zangatelier van De Munt. ‘Ik vind de zangers ongelooflijk moedig’, zegt Coucke. ‘In de gevangenis heerst een machocultuur. Je maakt het jezelf een stuk gemakkelijker als je iedere dag naar de fitness gaat en je spieren oppompt. Het jaarlijkse concert van de zangers is vooral bedoeld voor de bezoekers, de ouders en de kinderen. Als er 30 gevangenen gaan kijken, is het veel.’

Het zangatelier vindt plaats in een ruimte zonder bewaking, terwijl de koorleden geen koorknapen zijn. ‘Ons systeem staat of valt met vertrouwen. In de kapel wel zijn alarmknoppen om in te grijpen als iemand een crisis krijgt, maar in groep is de veiligheid eigenlijk gegarandeerd. De gevangenen hebben genoeg gezond verstand en corrigeren elkaar indien nodig.’