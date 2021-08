Ivo Van Hove brengt roman Marieke Lucas Rijneveld naar de planken

De Vlaamse regisseur Ivo Van Hove gaat 'Mijn lieve gunsteling', de tweede roman van de Nederlandse schrijver Marieke Lucas Rijneveld, bewerken tot een theatervoorstelling met zijn gezelschap Internationaal Theater Amsterdam.

De theaterbewerking van 'Mijn lieve gunsteling' moet in het seizoen van 2022-2023 in première gaan in Amsterdam. De tweede roman van de Nederlandse succesauteur Marieke Lucas Rijneveld gaat over de relatie tussen een veearts van middelbare leeftijd en een meisje op de drempel van de puberteit. Het boek was genomineerd voor de Libris Literatuurprijs - die uiteindelijk naar Jeroen Brouwers ging - en de vertaalrechten werden al verkocht aan 14 landen.

Ik kan niet wachten om dit eigenzinnige en prachtig geschreven boek op het toneel te brengen. Ivo Van Hove Regisseur

Ivo Van Hove, de Vlaamse regisseur die al 20 jaar directeur is van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA), las het boek al op de dag dat het uitkwam, in november vorig jaar. 'Al van de eerste zinnen was ik in de ban', zegt hij tegen de Nederlandse krant NRC. 'Ik kan niet wachten om dit eigenzinnige en prachtig geschreven boek op het toneel te brengen.'

Met zijn soms zware, vaak ernstige voorstellingen won Van Hove tal van prijzen en bereikt hij een miljoenenpubliek. Hij bouwde het ITA uit tot een gezelschap van zo’n 250 medewerkers en een budget van 25 miljoen euro. Ze spelen 400 voorstellingen per jaar voor meer dan 300.000 bezoekers over de hele wereld.

Dialoog

Rijneveld debuteerde in 2015 met een dichtbundel, maar brak pas echt door in 2018 met haar debuutroman 'De avond is ongemak', waarmee ze de prestigieuze International Booker Prize won. 'Ik ben zeer vereerd dat de grootmeester van het toneel 'Mijn lieve gunsteling' op het toneel brengt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een wonderschone bewerking gaat worden.'