‘Je bent als choreograaf veel kwetsbaarder dan als danser’

Opera Ballet Vlaanderen geeft ieder jaar zijn dansers de kans om zich te ontpoppen tot choreografen. Het publiek is dit jaar niet welkom op Choreolab. Het evenement is vrijdagavond wel live te volgen via Facebook en YouTube.

Choreolab biedt negen dansers van Opera Ballet Vlaanderen de kans om hun eigen choreografie te ontwikkelen en voor te stellen. Hun collega-dansers voeren de werken op. Van het kostuumdesign over de muziek en de verlichting tot de bewegingen, voor één keer liggen deze keuzes volledig in de handen van de dansers zelf.

‘Misschien dansen we binnen 20 jaar nog covidchoreografieën,’ grapt de Hongaarse danser Viktor Blanka tijdens een zoomgesprek. De coronacrisis drukt op verschillende manieren zijn stempel op het evenement. De voorstelling vindt voor het eerst digitaal plaats. Voor de dansers gelden strenge veiligheidsnormen. Elkaar aanraken is uit den boze en er mogen slechts vijf dansers tegelijk op het podium staan.

Schermvullende weergave Uit 'Room Temperature' van Viktor Blanka.

De Amerikaanse Shelby Williams ervaarde deze regels eerder als bevrijdend dan beperkend. ‘Te veel vrijheid is overweldigend. Ik werk liever met restricties, het geeft me een duidelijk kader om mijn opdracht in uit te voeren.’

Voor Williams was de afstand tussen haar en haar familie in de VS een belangrijke inspiratiebron. Haar choreografie ‘Lullaby(e)’ gaat over de veranderde relatie tussen kind en ouder. ‘De dementie van mijn grootmoeder zette me aan het denken. We zijn als kind eerst afhankelijk van onze ouders, later is dat vaak net omgekeerd.’

Als choreograaf kan je je gevoelens delen en mensen verbinden. Daarom wou ik het ongemak van corona ook in mijn choreografie inpassen. Viktor Blanka Choreograaf

‘Op dezelfde manier is een danser afhankelijk van de muziek. Van kleins af aan leren we dat we moeten wachten op de muziek, dat de muziek ons leidt. Maar wat als de danser de muziek zou leiden?'

Blanka’s choreografie ‘Room Temperature’ neemt de coronacrisis nadrukkelijker bij de horens. ‘Het hele jaar lang bleven we allemaal binnen, verplicht. Ik wilde in beeld brengen welk effect dat op ons heeft.’

‘Ik koos voor vier dansers die zich elk in een andere kamer bevinden en zich elk op een andere manier verliezen. Net als sommige ingrediënten die je niet op kamertemperatuur kan houden, kan je mensen ook beter niet te lang in hun kamer opsluiten. Als choreograaf kan je je gevoelens delen en mensen verbinden. Daarom wou ik het ongemak van corona ook in mijn choreografie inpassen.’

Williams voelt zich als choreograaf kwetsbaarder dan als danser. ‘Als je als danser de choreografie uitvoert naar het idee van de choreograaf, kan je jezelf niets verwijten bij een slecht onthaal. Als choreograaf ervaar je zo’n afwijzing veel persoonlijker.’

Het aanleren van een choreografie is in covidtijden niet vanzelfsprekend. Blanka kon de faciliteiten van Opera Ballet Vlaanderen onder strikte voorwaarden gebruiken, maar Williams, die veel tussen België en Italië reisde en nu terug in de VS is, leerde haar choreografie volledig via zoom aan.

Bij een digitaal optreden zijn de spelregels anders. De mensen hebben een heel korte aandachtsspanne en als je die niet vasthoudt, klikken ze gewoon weg. Shelby Williams Choreografe

‘Je moet bijna een nieuwe taal verzinnen om uit te drukken welke bewegingen je wil, welke nuances de danser moet maken', vertelt ze. In een dansstudio zou je elkaar gewoon vastnemen. Je kan voordoen in welke vorm je die elleboog of voet wil zien. Dat kon nu niet. Die bewegingen naar woorden omzetten was een uitdaging.’

Een andere uitdaging is de afwezigheid van het publiek. ‘Tijdens een gewoon optreden, als je in een theater zit, word je gedwongen een stuk in zijn geheel te zien. Zelfs als je niet helemaal geïntrigeerd bent, kan je niet zomaar zonder schroom opstaan en weggaan', vertelt Williams.

‘Bij een digitaal optreden zijn de spelregels anders. De mensen hebben een heel korte aandachtsspanne en als je die niet vasthoudt, klikken ze gewoon weg. Je weet ook niet zeker hoe je choreografie onthaald wordt. Normaal merk je dat meteen aan het applaus.’