KVS opent op 26 april de deuren

Het is wraakroepend: na een jaar pandemie zijn we er als maatschappij nog altijd niet in geslaagd te organiseren wat veilig kan georganiseerd worden

KVS verwijst in een mededeling naar volle parken, pleinen en treinen. 'Het is wraakroepend: na een jaar pandemie zijn we er als maatschappij nog altijd niet in geslaagd te organiseren wat veilig kan georganiseerd worden', klinkt het.