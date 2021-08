Marieke Van Ransbeeck, een hippe folkie met doedelzak

De jonge Vlaamse muzikante Marieke Van Ransbeeck blijft trouw aan haar roeping: het stof afblazen van de doedelzak, stereotypes doorbreken en folk een moderner imago aanmeten.

Festivals kondigen Van Ransbeeck (27) aan als de stoerste doedelzakspeelster van het land en daar geniet ze met volle teugen van. Ze kent de mopjes wel, zegt ze. Ze lacht er zelfs mee.

'Het is dan ook een instrument met karakter en een specifiek geluid. Ik vergelijk het met koriander: men is voor of tegen. Maar eigenlijk vond ik het altijd gewoon leuk om het specialekke met de doedelzak te zijn. Mensen zijn direct getriggerd door de klank. Dat het eens geen gitaar of viool is, kan ook een troef zijn.'

Alles wat Van Ransbeeck doet, onderstreept dat folk geen eiland mag zijn. Met het folkduo Queens Of Baba trok ze tijdens de eerste coronazomer als straatartiest door Vlaanderen. 'We begonnen in Oostende en zijn elke dag met ons busje en een zelfgemaakt podium een beetje opgeschoven richting Limburg.' Ze duikt ook met de regelmaat van de klok op bij andere gezelschappen.

Ik vergelijk een doedelzak met koriander: men is voor of tegen. Marieke Van Ransbeeck Doedelzakspeelster

Zo is ze deze zomer nog te zien in het programma ‘Midsummer Dream’ van het barokensemble Les Abbagliatti. 'Op barokmusette. Dat is een doedelzak die zonder blaaspijp, maar met blaasbalg, wat verfijnder en hoffelijker oogt.' Vorige herfst stopte ze in het één-programma 'Iedereen Beroemd' elke donderdag als lid van de gelegenheidsgroep Vlaamse Kanonnen een Vlaamse klassieker in een folksausje.

'Folkartiesten mogen zich gerust wat meer verkopen als popartiesten, inclusief videoclips en socialmedia-accounts.' In het najaar wil ze zelf het goede voorbeeld geven met de release van ‘High On Life’, het levenslustige debuutalbum van haar eigen groep Marvara, dat ze tijdens de lockdown opnam in Studio Trad in Erpe-Mere en waarmee ze straks iedereen aan het dansen wil krijgen.

Dat laatste zit er bij haar van jongs af aan in. 'Mijn moeder vertelde me dat ze naar ‘Riverdance’ ging kijken, toen ze acht maanden zwanger was en ik in haar buik lustig mee aan het bewegen was. Een dikke maand na mijn geboorte mocht ik al mee naar Dranouter.'

Toen later de keuze voor een instrument zich opdrong, was aan de muziekacademie van Gooik toevallig net een cursus kinderdoedelzak gestart. Na een muziekkamp van Ethno Flanders, waarop ze in haar tienerjaren met muzikanten uit de hele wereld kon musiceren, wist ze dat ze ook in haar professionele leven op een podium wilde staan. Via het Lemmensinstituut, waar doedelzak was opgenomen in de richting Oude Muziek, en een Nordic Master in Folk Music werd dat leven daarna zorgvuldig voorbereid.

De lockdown gaf haar in eerste instantie ademruimte na zeven jaar studie, en daarna volgden sporadisch wat livestreams met Hidrae en Les Abbagliatti. Maar haar internationale projecten kwamen wel onder druk te staan. 'Farandi, mijn band met studiegenoten uit Scandinavië, zou normaal in 2020 een album opnemen, maar dat kon niet meer, en ook Nu-folk Global Connections, een samenwerking met folkmuzikanten uit zes Europese landen waarvoor we het programma in januari 2020 in elkaar hadden gestoken in Sicilië, werd uitgesteld. Die concerten worden nu gelukkig gerecycleerd.'