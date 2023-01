Miet Warlop was 20 jaar ver in haar carrière toen iemand haar in 2022 voor het eerst vroeg om achterom te kijken. Ze kanaliseerde twee decennia hard werk, op het podium, maar ook het zwoegen na een verlies, in een zinderende performance. 'Sommige mensen zeggen nu: amai, jij wordt nogal gehypet. Dan denk ik: mag het een keer?'