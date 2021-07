Nabou Claerhout, een coole jazzcat op trombone

De onvoorwaardelijke liefde voor de trombone klinkt door in haar spel, dat het avontuur opzoekt maar ook als thuiskomen voelt. De avond voor we haar spreken, heeft Claerhout opgetreden op de corona-editie van North Sea Jazz in Rotterdam. Het was het eerste van een handvol zomerconcerten van haar kwartet N∆BOU, waarvan het debuutalbum dit najaar de definitieve doorbraak van Claerhout als bandleider moet inluiden.

'Omdat we na september 2020 niet meer voor een livepubliek hadden gespeeld, was dat erg spannend. Eerst leken de reacties niet uitbundig, maar achteraf kregen we alsnog complimenten. Zowel de organisatoren als mensen uit het publiek kwamen ons vertellen dat het ook voor hen de eerste keer was sinds lang, en dat ze er nog wat in moesten komen.'

Een liveplaat van Maceo Parker met de trombonist Fred Wesley was voor Claerhout een blikopener. Via de kunsthumaniora ging het naar Codarts Rotterdam. Tijdens een extra jaar in Londen liep ze school waar ook de saxgod Shabaka Hutchings dat ooit deed en pikte ze geregeld een concert mee in de hippe Ronnie Scott’s Jazz Club. Het sterkte Claerhout in de overtuiging dat haar toekomst niet alleen bij meeblazen in bigbands lag. Om die ambitie kracht bij te zetten had ze in 2016 al een kwartet opgericht dat alleen haar composities zou spelen. 'Eerst wilden we dat Nabou Claerhout Quartet noemen. Maar dat deed te veel denken aan een traditioneel jazzkwartet, en dat is N∆BOU net niet.'