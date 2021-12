Norma geprangd tussen een Volkswagen en een Volvo

'Norma' van de Italiaanse componist Vincenzo Bellini is een van de oerklassiekers uit het belcanto. In een nieuwe productie in De Munt worstelt regisseur Christophe Coppens met de drang er iets hedendaags van te maken.

Het is voor geen enkele regisseur gemakkelijk een originele invalshoek te vinden voor een operamonument als 'Norma' van Vincenzo Bellini. Het werk ging in 1831 in première in Milaan en is een van de meest opgevoerde opera's, geliefd bij iedere melomaan. Bellini componeerde meeslepende muziek, zowel voor de stem als voor het orkest. Je moet al bijna van slechte wil zijn om niet ontroerd of begeesterd te worden door 'Norma'.

Voor de nieuwe productie in De Munt koos regisseur Christophe Coppens voor een nogal radicale lezing. 'Norma' is een verhaal over strijd tussen Rome en Gallië, over bezetter en onderdrukte, over offeren en opofferen. In die context speelt zich een driehoeksaffaire af die noodlottig afloopt. Je zou door de muziek bijna vergeten dat 'Norma' een zwaarmoedig psychologisch drama is met veel lagen.

Christophe Coppens koos ervoor de complexiteit van het verhaal en de menselijke drijfveren te illustreren door beton en auto's. Zo staat aan het begin van de opera een natuurgroene Volkswagen op het podium. Ongetwijfeld een verwijzing naar de druïdes die een rol spelen in het werk.

Je wilt de connectie begrijpen tussen de muziek, het verhaal en de gekozen beeldtaal. Maar de verklaring blijft uit.

Een van de eerste hoogtepunten uit 'Norma' is de aria 'Casta diva'. Maar het is raar opkijken als je langzaam maar zeker een auto (het leek een oude Volvo), de snuit naar beneden en vastgemaakt met kabels, naar beneden ziet komen. Het is vreemd, maar niet verkeerd. Het is een sterk beeld, en de verklaring komt later wel. Hoop je.

Want je wilt toch weten wat een regisseur precies bedoelt met zijn nieuwe lezing. Je wilt de connectie begrijpen tussen de muziek, het verhaal en de gekozen beeldtaal. Maar de verklaring blijft uit.

Niemandsland

Coppens maakt niks duidelijk, tenzij in het programmaboek. 'De auto als metafoor voor een soort niemandsland in een falende maatschappij, als een capsule, een non-space of niet-ruimte, als een uitvergroting van de gevoelens van de personages', schrijft hij.

Schoon gezegd, maar eigenlijk zit je je voortdurend af te vragen: wat is dit? Toch zouden we morgen opnieuw gaan als het mocht en kon. In het belcanto draait het vooral om de muziek en de uitvoering. De Britse sopraan Sally Matthews is ijzersterk als Norma. Je gelooft haar van de eerste tot de laatste minuut. Ook de Italiaanse mezzosopraan Raffaella Lupinacci als haar liefdesrivale Adalgisa betovert met haar stem. Muzikale schoonheid is soms moeilijk in woorden te vatten. Maar Norma en Adalgisa, zij aan zij op een leeg podium in een duet, dat is van een schoonheid waar zelfs een Lamborghini niet tegen op kan.