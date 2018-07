‘Onze maatschappij heeft nieuwe rituelen nodig'

TAZ 2018: Overleven en doorgaan

Barbara Raes werkte voor haar curatorschap rond vijf thema’s. Naast nieuwe rituelen (‘Zon dag kind’) selecteerde ze ook voorstellingen over de dood, troost, betrokkenheid en de liefde. Op de openingsdag volgende week woensdag wordt in het Oostendse Vredegerecht meteen al een rechtszaak aangespannen tegen de dood. ‘Implicieter is ‘Conversations (at the end of the world)’ van Kris Verdonck/A Two Dogs Company’,’ zegt Raes. ‘Een voorstelling waarbij uitstekende acteurs zoals Jan Steen en Johan Leysen zachtjes verdwijnen en je het gevoel krijgt dat dat niet zo erg is. Doodgaan is hier geen breuk met het leven.’

‘Zvizdal’ van Berlin illustreert volgens de curator dat kunst kan troosten door te wijzen naar waar het pijn doet. ‘Het gezelschap is een stokoud koppel gaan filmen dat na de kernramp in Tsjernobyl is blijven wonen. Nadia en Pétro leren ons wat echte veerkracht is en dankbaarheid voor de aarde, de sokkel waar we op staan. Het gaat net als het ontroerende ‘Chasse Patate’ van Studio Orka over leven, overleven, loslaten en doorgaan.’

Betrokkenheid is volgens Raes de basis van de film ‘Toetonne!’, een ode aan Oostende die de Nederlands-Venezolaanse performancekunstenaar Ariah Lester, vorig jaar laureaat van de Jongtheaterschrijfprijs, draaide tijdens een reeks huiskamerconcerten. Door de maatschappij vooropgestelde normen en regels over de liefde doorprikken is dan weer de missie van de Oostendse Tine Van Aerschot. ‘Het Betreft Liefde’, dat op Theater Aan Zee in première gaat, is bovendien de eerste voorstelling van Sara De Roo na haar vertrek bij Tg STAN. Ze krijgt het gezelschap van twee andere vrouwen, Dounia Mahammed en Lois Brochez.’

Theater Aan Zee, van 25 juli tot 4 augustus in Oostende.

www.theateraanzee.be