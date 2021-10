Sopraan Barbara Hannigan: ‘Ik heb geleerd nooit iets persoonlijk te nemen’

De Canadese sopraan Barbara Hannigan kroop negen jaar geleden bij De Munt voor het eerst in de huid van Lulu, het hoofdpersonage in de intense en veeleisende opera van Alban Berg. Vanaf dinsdag doet ze die tour de force over, op haar vijftigste. ‘Ik leid een leven als een kloosterzuster. Ik repeteer, eet en slaap.’

Op het salontafeltje in Barbara Hannigans appartement in Brussel liggen de onverwoestbare memoires van Stefan Zweig. In ‘The World from Yesterday’ beschrijft de Oostenrijkse schrijver haarscherp hoe hij het leven in Wenen en Europa zag veranderen tussen grofweg 1870 en 1940. Het optimistische idee van een eengemaakt Europa aan het einde van de 19de eeuw verkruimelde tot eng nationalisme dat uiteindelijk in twee wereldoorlogen resulteerde.

Het boek is tachtig jaar oud maar lijkt in veel aspecten bijzonder actueel. Ik vraag Hannigan of ze het leest omdat Zweig schrijft over een stad en een periode waarin zijn tijdgenoot Alban Berg (1885-1937) - Weens componist en een boegbeeld van de atonale muziek - leefde. Ze schudt het hoofd. ‘Hij komt er niet in voor, ik heb het al opgezocht. Het boek stond al lang op mijn leeslijst. De culturele en de muzikale ontwikkeling in Wenen komen ruim aan bod. Dat boeit me.’

De sopraan is in Brussel voor de herneming van Bergs meesterwerk ‘Lulu’ uit 1937, een van de meest iconische opera’s van de 20ste eeuw. Lulu is een getormenteerde vrouw, misbruikt als kind en daarvan nooit hersteld. Ze droomt van een balletcarrière maar eindigt uiteindelijk in de prostitutie. Tussenin vermoordt ze ook nog haar man.

In een regie van de Pool Krzysztof Warlikowski en met Hannigan in de hoofdrol bracht De Munt in 2012 een bijzonder intense productie. Zeker voor Hannigan. Ze liep rond op pointes, kroop over het podium, hing in touwen. In de dvd-tekst van de productie schreef ze: ‘Ik vond het heerlijk dat er na de tweede voorstelling een dokter naar mijn kleedkamer moest komen omdat ik, zodra ik van het podium kwam, nauwelijks nog kon stappen. Ik hinkte rond in Brussel, de pijn verbijtend maar trots.’

Profiel Barbara Hannigan (50) werd geboren in Waverly, een dorp in de Canadese provincie Nova Scotia. Op haar 17de begon ze les te volgen bij de gerenommeerde sopraan en muziekpedagoge Mary Morrison aan de universiteit van Toronto, waar ze als master in de muziek afstudeerde. Hannigan verhuisde naar Europa, waar ze snel een grote carrière uitbouwde. Ze specialiseerde zich in het zingen van hedendaagse opera zonder het oude repertoire links te laten liggen. Ze was de voorbije jaren vaak te zien in De Munt. In 2012 speelde ze daar de hoofdrol in ‘Lulu’, een opera uit 1937 van Alban Berg. De productie wordt volgende week hernomen. Hannigan combineert haar zangcarrière al jaren met het dirigeren van orkesten.

Nu wordt het een beetje anders. ‘Zo intens als de eerste keer kan het nooit zijn. Maar de rol slorpt me nog altijd helemaal op. Ik leid een solitair leven, als een kloosterzuster. Ik repeteer, eet en slaap. Ik heb geen sociaal leven. Ik zie niemand. Behalve mijn drie katten, die zich nu voor jou hebben verstopt blijkbaar.’

Ze had het zich enigszins gemakkelijk kunnen maken door de uitputtende herneming van ‘Lulu’ in De Munt aan zich voorbij te laten gaan. Of ze getwijfeld heeft? ‘Als je me dat vorige week had gevraagd, zou ik misschien ja hebben geantwoord. Maar sinds de repetities begonnen zijn en ik weer Lulu ben, is alle twijfel weg.’

Hannigan, 50, groeide op in de Canadese provincie Nova Scotia. Op haar 17de begon ze te zingen. 35 jaar later is ze een van de grootste sopranen ter wereld. Sinds enkele jaren is ze ook een veelgevraagde dirigente bij verschillende toporkesten.

Hebt u het gevoel dat u op uw vijftigste nog altijd beter wordt?

Barbara Hannigan: ‘Ik denk het wel. Na je 48ste verliest de stem enige elasticiteit. Daar staat tegenover dat ik nu gemakkelijker een zin kan zingen zonder daar lang over te piekeren. Het geheugen moet ik extra trainen. Maar het begrijpen gaat dan weer sneller. The memory is slower, the mind faster.’

Bent u bang dat u ooit een opera te veel gaat zingen?

Hannigan: ‘Nee. Ik zal de eerste zijn die beseft dat ik ‘Lulu’ niet meer kan zingen. Niemand zal me daarop moeten wijzen. Er is genoeg repertoire dat ik nog lang kan zingen. Bovendien ben ik de voorbije jaren vooral dirigent. De verhouding is 70-30 ongeveer. Dirigeren kan je tot je doodvalt op het podium. De muziek zal nooit uit mijn leven verdwijnen.’

Lulu is een van de moeilijkste rollen uit de canon, zegt men. Klopt dat?

Hannigan: ‘Absoluut. Alban Berg heeft alleen maar virtuoze muziek voor ‘Lulu’ geschreven. Ik bedoel dat letterlijk. Een virtuoos in de opera heeft doorgaans maar een klein rolletje. Het is zijn of haar moment om te schitteren, dan mag hij of zij beschikken. Denk aan de aria van de Koningin van de Nacht in ‘De toverfluit’. In ‘Lulu’ is dat niet zo. Ik moet drieënhalf uur presteren. Lulu is de Simone Biles van de opera: grondoefening, balk, sprong en brug met ongelijke leggers. Je moet het allemaal doen.’

Berg stierf in 1937 toen de opera nog niet klaar was. De slotact is van een andere componist. Merkt u het verschil?

Hannigan: ‘Toch wel. Er zijn twee manieren om met het onafgewerkte deel aan de slag te gaan. Je kan de summiere niet-georkestreerde schetsen van Berg gebruiken. Dat hebben we in Hamburg gedaan, waar ik in 2017 een andere ‘Lulu’ zong, in een regie van Christoph Martaler. In De Munt is gekozen voor de orkestrale versie die Friedrich Cerha in 1979 maakte. Ik ben daar niet helemaal gelukkig mee. Ik denk dat Berg zelf daarin ook wel wat wijzigingen zou willen aanbrengen.’

Schermvullende weergave Barbara Hannigan tijdens de repetities van ‘Lulu’ in De Munt. ©Simon Van Rompay

U werkt vaak samen met hedendaagse operacomponisten. Hebt u het gevoel dat u dan meer deel uitmaakt van het creatieproces?

Hannigan: ‘Nee, dat maakt geen verschil. Ik heb de componist niet naast mij nodig om zijn muziek te begrijpen. Ik zing al sinds mijn 17de hedendaagse klassieke muziek. De teller staat op meer dan negentig wereldpremières. Ik weet hoe ik met een nieuwe compositie moet omgaan. Voor mij is de partituur heilig. Tijdens een zangopleiding leren ze je vaak volgens de traditie te zingen. Dan zeggen ze: ‘We zingen het op de manier zoals we het al jaren doen, ook al staat in de partituur iets anders. Daar heb ik nooit aan meegedaan. Ik zing wat in de partituur staat.’

Voelt u nooit de behoefte de compositie wat bij te sturen?

Hannigan: ‘Als je een partituur ontcijfert, ben je een detective en een psychoanalyticus. Je kruipt in het hoofd van de componist. Hoe beter je die kent, hoe gemakkelijker de samenwerking. De relatie zanger-componist is zoals die tussen een schrijver en een eindredacteur. Volgens mij kan je een boek pas goed redigeren als je de schrijver door en door kent.

‘In 2019 zong ik in de Bayerische Staatsoper in München de hoofdrol in ‘De sneeuwkoningin’, een nieuwe opera van Hans Abrahamsen. Tot de laatste opvoering hebben we aan de compositie gesleuteld. Dat lukt omdat ik Hans goed ken. Als ik voorstelde iets te veranderen, had dat altijd zangtechnische redenen. Soms staat de ene noot een andere een muzikale zin verder in de weg. Ik zal nooit aan een componist vragen iets te veranderen omdat ik het niet mooi vind. Dat doe je niet. Nooit.’

Wist u op uw 17de al dat u een operaster wilde worden?

Hannigan: ‘Nee. Ik wist dat ik wilde zingen. Ik heb tien jaar lang gestudeerd bij Mary Morrison, een van de meest gerenommeerde Canadese sopranen van de 20ste eeuw. Zij heeft me alles geleerd over zingen. Pas op mijn 28ste begon ik te denken: misschien kan ik ooit Lulu vertolken of Mélisande uit ‘Pelléas et Mélisande’ van Claude Debussy. Ik ben een paar keer afgewezen voor Lulu, tot Peter de Caluwe, de directeur van De Munt, me in 2009 de rol aanbood. We kenden elkaar uit Amsterdam, toen hij daar bij de Nationale Opera werkte. Ik heb er ook enkele rollen gezongen. Om carrière te maken heb je soms gewoon iemand nodig die in jou gelooft.’

Komt u uit een artistieke familie?

Hannigan: ‘Niet echt. Mijn vader was tandarts. Mijn moeder is wel erg creatief, maar heeft daar nooit iets professioneels mee gedaan. Ze hebben hun kinderen wel altijd gesteund. Ik heb een tweelingbroer die een tijd muziek heeft gemaakt, maar nu iets totaal anders doet. En mijn zus zingt ook.’

Hebt u de operawereld hard zien veranderen in 33 jaar?

Hannigan: ‘Wees maar zeker. Waar moet ik beginnen? Het internet en de sociale media. Je kan niet meer verborgen blijven. Vroeger kon je nog ergens in de middle of nowhere een kleine try-out doen zonder dat iemand het wist. Dat gaat niet meer. Altijd is er wel iemand die zo’n concertje streamt of opneemt en deelt. Daar moet je je als artiest goed van bewust zijn. De marge om te falen is kleiner geworden.’

En de zakelijke kant?

Hannigan: ‘De managementbureaus en de agents zijn niet meer wat ze zijn geweest.’

Hoe bedoelt u?

Hannigan: ‘Ze kennen alles van de business, maar nog weinig van de muziek. Vroeger waren agents gidsen die een artiest begeleidden in de keuze van het repertoire. Eerst zing je dit, dan dat, enzovoort. Ik daag u uit iemand te vinden die het repertoire nog kent, of iets afweet van de techniek van het instrumentarium. De stem, de klarinet, het maakt niet uit. Ik heb mijn carrière lang zelf gemanaged. Pas op mijn veertigste ben ik in zee gegaan met een groot managementbureau: HarrisonParrott. Dat heb ik in augustus verlaten om met een kleiner bureau samen te werken: Tez Arts.’

Heeft de pandemie uw manier van leven veranderd?

Hannigan: ‘Ja. Tijdens de lockdown in Frankrijk ben ik bij mijn lief in Bretagne gaan wonen. Het beviel me daar zo goed dat ik besefte: ik wil nooit meer in een stad wonen. Ik heb mijn appartement in Parijs verkocht en een huis op het platteland gekocht, ook in Bretagne. De rust is zalig. Ik ben in Canada op het platteland opgegroeid. Vandaar allicht. Maar teruggaan naar Canada doe ik niet, nee.’

Heeft de pandemie ook artistieke inzichten gebracht?

Hannigan: ‘Wel, ik heb geleerd - en nu spreek ik vooral als dirigent - dat je in de klassieke wereld toch sneller kan schakelen dan werd aangenomen. Een programma veranderen omdat het moet. Of snel iets in elkaar boksen. Dat blijkt toch te gaan. Maar in het algemeen is er weinig veranderd. (neemt haar agenda) Ik ben alweer volgeboekt tot 2024. De business is nog altijd zo georganiseerd dat topmusici de hele wereld rondvliegen om concerten te geven. We gaan waar ze ons vragen, in alle grote concertzalen. Je kan je afvragen of dat wel altijd zo nodig is.’

Wordt er al niet minder gevlogen door het bewustzijn van de klimaatverandering?

Hannigan: ‘Daar merk ik weinig van. Ik probeer het aantal vluchten te verminderen, maar soms verwachten ze dat je ergens acte de présence komt geven, ook al is het maar voor een paar uur. Natuurlijk zoom ik veel meer dan vroeger door de pandemie, maar ideaal vind ik dat niet. Je mist lichaamstaal, je mist de energie van de ruimte waarin je samenzit. Ik bedoel, bij een Zoom-interview zou je niet hebben geweten dat Stefan Zweig op mijn salontafel lag.’

Over dirigeren zegt u vaak dat u een speciale relatie met orkesten hebt omdat de muzikanten weten dat u een van hen bent. Is het dan niet moeilijk toch de baas te moeten spelen?

Hannigan: ‘Mijn grote mentor en leermeester Reinbert de Leeuw (de vorig jaar overleden Nederlandse dirigent, pianist en componist, red.) zei me in het begin: ‘Je zal macht voelen omdat je voor het orkest staat. Het overkomt elke dirigent. Trap niet in die val.’ Ik vergeet die les niet. Ik ben dus geen dictator. Dat soort dirigenten komt minder en minder voor.’

Uw collega Jaap van Zweden vertelde me eerder dit jaar dat hij constant op zoek gaat naar fouten. Om het orkest nog beter te maken. Doet u dat ook?

Hannigan: ‘Zo extreem ben ik niet. Als iemand voortdurend dezelfde fout maakt, spreek je hem daarop aan. Maar mijn belangrijkste bekommernis is de energie in een orkest optimaal te laten stromen en de musici gemotiveerd te houden. Je hebt niets aan een ongemotiveerd orkest dat foutloos speelt. Klinkt ook niet. Soms is een concert een rit op een autosnelweg en moet je amper het stuur aanraken. Een andere keer is het een onrustige rit in de bergen en moet je voortdurend bijsturen. Je kan het niet voorspellen.’

Hoe kan een orkest niet gemotiveerd zijn? Het lijkt me de mooiste job van de wereld.

Hannigan: ‘Ook waar. Maar toch. Bij de opera in Hamburg zitten de muzikanten echt heel dicht bij elkaar in de orkestbak. De violisten kunnen moeilijk hun armen strekken. Dat is pijnlijk en niet leuk. Dan kan je al eens wat minder zin hebben. Een ander probleem is het repertoire dat orkesten door elkaar moeten spelen. Dat is ook niet altijd motiverend. Vergelijk het met tennis. Het is niet gemakkelijk om de ene dag een single match te moeten spelen en de dag erna te dubbelen. Dat zijn twee verschillende disciplines. Je kan ze niet alletwee tegelijk goed doen.’

Is de positie van de vrouw als dirigent de voorbije negen jaar veranderd?

Hannigan: ‘Dat weet ik niet. Ik kan dat moeilijk beoordelen omdat ik van in het begin een atypische carrière heb uitgestippeld. Ik heb nooit een formule gevolgd. Ik heb er eerder een gecreëerd met de combinatie van zingen en dirigeren. In een orkest zitten altijd musici die moeite hebben met autoriteit, los van wie dirigeert. Ze klagen over de bewegingen met de stok of over wat anders. Dan denk ik aan een andere wijze raad van Reinbert de Leeuw: ‘Barbara, neem nooit iets persoonlijk.’’

Hannigan krijgt een bericht dat een vergadering op haar wacht. Digitaal. Ik vraag nog of ze al in de platenzaak aan de overkant van de straat is geweest. ‘Nee, dat moet ik eens doen. Ik denk dat ze ook wel wat klassiek hebben. Andere muziek interesseert me ook, hoor. Ik ben een grote fan van Beyoncé. En Céline Dion heeft een fantastische stem met een groot bereik. Je hoeft niet zo verbaasd te kijken. Ik meen het. Ik zeg het niet omdat ze ook uit Canada komt. Haar keuze van het repertoire is twijfelachtig. Dat is waar.’

Zelf heeft ze nooit popambities gehad, zegt ze. Binnenkort verschijnt wel een album met ballroomsongs uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Maar dat is geen pop. ‘Zal ik je nog eens iets vertellen? Ik had een optreden versierd met de heavymetalband Igorrr. Die is echt geweldig. Maar uiteindelijk heb ik het concert aan een collega gegeven. Ze waren zo tevreden over haar dat ze me niet meer willen. Dat krijg je dan.’