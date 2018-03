TEDxBrussels verliest licentie na incident

Op TEDxBrussels, een event vol sprekers rond de impact van innovatie maandagavond in Bozar, is een artieste tijdens haar optreden door de organisatie van het podium gehaald. Die organisatie verliest nu haar licentie van de overkoepelende TED-groep.

Deborah De Robertis, een Luxemburgse performance-artieste, werd maandagavond hardhandig van het podium gehaald tijdens haar optreden, zo getuigen aanwezigen via sociale media.

De Robertis is bekend om haar ophefmakende voorstellingen. Ze bootste onder meer in het Louvre het schilderij 'L'origine du monde' van Gustave Coubert na door haar benen te spreiden en haar vagina te tonen. In Brussel ging ze niet uit de kleren, maar toonde ze wel foto's van eerdere performances.

Haar optreden in Brussel was een feministische aanklacht tegen censuur. Maar toch kon het voor de organisatie niet door de beugel. De Robertis werd met harde hand van het podium gehaald, is te zien.

Toen TED, de organisator van de beroemde werelwijde lezingenreeksen, daarvan lucht kreeg, reageerde het prompt en trok het de licentie in van TEDXBrussels om de merknaam nog te gebruiken.

'We hebben de situatie bekeken en hebben gesproken met de organisator', klinkt het in een mededeling. 'Terwijl we beseffen dat er momenten zijn waarop het moeilijk is om te beslissen hoe te reageren op een situatie, was deze reactie diep ongepast. We trekken onmiddellijk de licentie voor TEDxBrussels in.'