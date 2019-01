Theatermaker Milo Rau: ‘Ik haal energie uit mijn naïviteit'

Favoriete boeken & voorstellingen 2018



Emmanuel Carrère - The Adversary: ‘Een dokter liegt zich een bestaan bij elkaar en vermoordt, wanneer het bedrog wordt ontdekt, zijn hele familie - een van de donkerste strafzaken in Frankrijk, neergeschreven als feitenroman (‘fact novel’ in ‘t engels).’



Annie Ernaux - The Years: ‘Een sociologische autobiografie van de westerse samenleving: Ernaux combineert herinneringen, dromen, feiten en meditaties tot een unieke evocatie van het naoorlogse Europa.’



Reza Aslan - Zealot. The Life and Times of Jesus of Nazareth: ‘Voor een film over Jezus doe ik onderzoek naar de 'echte' Jezus - niet naar de versie die we kennen juit de bijbel. Zealot vertelt dit verhaal, en toont ons Jezus als een extremistische leider van een landloze beweging in het Romeinse rijk.’



Voorstellingen

Julian Hetzel - All Inclusive: ‘Het blanke schuldgevoel op zijn allerbest - grappig, slim, cynisch en to-the point metaspel over de esthetiek van miseribalisme.’



Renzo Martens - The Repatriation of the White Cube: het meest interessante kunstproject over kolonialisme en de postkoloniale economie van de kunst ooit. Dieper dan welke sociologische benadering ook. Zo menselijk dat het pijn doet.



Luanda Casella - Short of Lying: ‘TEDtalk over de kracht van verhalen vertellen en manipulatie - extreem scherp en poëtisch - en wat een geweldige performer!’