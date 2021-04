Toen de goden de smartphone ontdekten

Opera/Ballet Vlaanderen heeft de barokklassieker 'Dido and Aeneas' van Henry Purcell herwerkt tot een boeiende hedendaagse operafilm. Met dank aan regisseur David Marton en de Finse componist Kalle Kalima.

Het lijkt de omgekeerde wereld bij de ouverture van 'Dido and Aeneas'. Je verwacht barok, maar in een haast kakofonische sound of wall beuken strijdende strijkers en een agressieve elektrische gitaar tegen elkaar op. De camera zoemt in op twee archeologen aan het werk in een oud-Romeinse tempel. Voorzichtig en met precisie halen ze voorwerpen van onder het stof en het puin. Een smartphone, een computermuis, aansluitingskabels. De archeologen zijn de oergoden Jupiter en zijn vrouw Juno.

Hoe vrij is de menselijke wil? Of zijn we allemaal maar pionnetjes van de menselijke oerdrift die alle werelden - hoe parallel en verschillend ook - samenhoudt?

Al snel wordt duidelijk dat je muzikaal en theatraal in een universum met parallelle werelden bent beland. Oud en nieuw door elkaar. Uitdagend vanaf de eerste noot, vanaf het eerste beeld. En ja, de uitdaging wordt tot het einde volgehouden. De overgangen van de ene wereld naar de andere zijn soms bruusk en niet altijd even eenvoudig om te volgen. Maar dat doet niets af aan de fascinatie voor wat op het scherm verschijnt.

Rode zetels

Natuurlijk willen we allemaal terug naar de opera. Live, in de rode zetels. Dat kan nog even niet. Je kan daar als maker chagrijnig over zijn of je kan proberen een kunstwerk te maken dat op maat geschreven is van die verdomde streaming.

De Hongaarse regisseur David Marton koos voor het laatste. Zijn 'Dido and Aeneas' ging in 2019 als een 'gewone' operaproductie in première in Lyon. Ook toen al zocht hij naar een nieuwe invulling van de 17de-eeuwse opera. Hij vroeg aan de Finse componist en gitarist Kalle Kalima om met nieuw werk de strijd met Purcell aan te gaan. Zoals in de ouverture. Altijd gewaagd, maar hier lukt het wonderwel. Kalima probeert geen barokmuziek te maken, maar schreef heel opwindende hedendaagse muziek. Klassiek gemengd met een scheut jazz en bijwijlen Afrikaanse ritmes.

Wat in Lyon kon, kon in Antwerpen niet. Marton herwerkte zijn concept tot een film. Hij creëerde doorheen het operagebouw in Antwerpen verschillende filmsets waarop de hoofdrolspelers zingen en acteren. Hij voegde de delen samen tot een baldadig geheel, met een gedreven B'Rock Orchestra en een uitmuntende cast.

Maar je moet er dus wel de aandacht bij houden. Eenheid van tijd en plaats is er niet. Dat was allicht ook niet de bedoeling. Het verhaal van Dido en Aeneas, oorspronkelijk van Vergilius, is tijdloos. Het gaat over oorlog en liefde. Over opoffering of trouw blijven aan idealen. Over haat en smart. En dan zijn er die goden en heksen. Hoe vrij is de menselijke wil? Of zijn we allemaal maar pionnetjes van de menselijke oerdrift die alle werelden - hoe parallel en verschillend ook - samenhoudt?