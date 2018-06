Vlaamse choreograaf verzoent zich met Beyoncé en Jay-Z

Tien jaar nadat hij haar van plagiaat had beschuldigd, lijkt de ruzie tussen Sidi Larbi Cherkaoui en Beyoncé Knowles helemaal bijgelegd.

De Vlaamse choreograaf en balletdirecteur verzon de dansstukken voor de nieuwe videoclip van de zangeres en haar echtgenoot Jay-Z, het grootste powerkoppel in de entertainmentindustrie. In het nummer ‘Apeshit’ worden The Carters - zoals het Amerikaanse koningspaar zich op zijn eerste gezamenlijke album laat noemen - gefilmd tussen 18 klassieke kunstwerken van het Louvre in Parijs, terwijl zwarte mannen en vrouwen tussen de werken in het museum dansen.

De video staat bol van de fascinerende symboliek over opgeschudde machtsverhoudingen tussen man en vrouw, tussen blank en zwart. Hét referentiebeeld is dat waarin Beyoncé in een zinnenprikkelende paarse japon poseert bij de Mona Lisa van Leonardo da Vinci samen met de in een lichtgroen pak gehesen muziekmiljardair. Hand in hand, alsof ze willen zeggen: wij zijn de Mona Lisa van de 21ste eeuw.

De videoclip 'Apeshit'.

De video, die in twee nachten werd ingeblikt, is al de derde samenwerking van onze landgenoot met de Afro-Amerikaanse zangeres. In 2016 bedacht Cherkaoui de choreografie voor een van haar nummers. Dat aanbod leek een charmeoffensief van de zangeres. Cherkaoui had haar enkele jaren voordien van plagiaat beschuldigd. Haar wereldtournee bevatte enkele dansscènes die bijna identiek waren aan zijn dans.

Hij vond het plagiaat een compliment, maar voelde zich ook bedrogen en in zijn eer gekrenkt door het creatieve opportunisme van een steenrijke beroemdheid. ‘De economische realiteit van hedendaagse dans in Europa vraagt tijd en energie. Als je dan mensen ziet - met heel veel geld - die dat zonder referentie kopiëren, is dat pijnlijk’, zei Cherkaoui toen. De choreograaf liet het er echter bij. Een mens zou voor minder als Beyoncé aan de lijn hangt.

Vorig jaar had hij een grote hand in de opmerkelijke act van ‘Queen B.’ op het gala van de Grammy Awards. En vorige maand werd hij in alle stilte naar Parijs geroepen, waar het powerkoppel zijn nieuwe wereldtournee voorbereidde. ‘Omdat ik toch in Parijs was, mocht ik ineens ook de choreografie voor de clip maken’, stelde Cherkaoui gisteren nuchter in Gazet van Antwerpen.

De meest begeerde vrouw van deze planeet is naar verluidt gek op de sereniteit en de spirituele kracht in het werk van onze landgenoot. Voor de ‘klassieke’ choreograaf, die zijn carrière begon als danser in televisieprogramma’s en discotheken, voelt zo’n uitstap naar de popcultuur niet als hoogverraad aan de ‘hogere kunsten’. Claude Debussy, Beyoncé of de Franse componist Gabriel Fauré: het maakt hem in wezen niets uit. De meeste van zijn dansstukken zijn contemplatieve smeekbedes voor de bevrijding van de breekbare mens.