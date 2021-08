Wanneer Rigoletto zijn stem verliest

Maandag ging op Theater aan Zee de nieuwste productie in wereldpremière: 'Rigoletto' naar Giuseppe Verdi. De setting in openlucht was perfect. Je waande je bijna in de 17de eeuw, toen ook buiten werd gespeeld, zonder een echt podium en met een minimum aan attributen.

Verdi componeerde er fantastische muziek voor. Wie kent niet 'Donna e mobilie'? Het is net die muziek die teleurstelt in de nieuwe productie. Of beter gezegd: de zang, want de pianoversie van Wouter Deltour is steengoed. De adaptatie is een creatie voor twee operazangers (Lars Corijn en Esther Kouwenhoven) en drie acteurs. Ook de acteurs zingen.