Luisteren naar de opera onderweg naar het perron

In het Centraal Station van Antwerpen wordt tot vrijdag elke dag een stukje van een nieuwe opera opgevoerd. Over het wel en wee van de pendelaar onderweg tussen verleden en toekomst.

Mensen komen en gaan in het Centraal Station van Antwerpen. De ene gehaast naar zijn trein aan het perron. De andere verlaat het station op weg naar zijn bestemming. Maar ze houden hun pas in om te kijken en luisteren naar het negenkoppige orkest van Casco Phil, dat midden in de centrale inkomhal is opgesteld. Op de trappen naar de hoger gelegen perrons zingen en acteren vijf mensen de operaziel uit hun lijf.

Het concept van het project is snel uitgelegd. Van maandag tot donderdag wordt om 17 uur vijf minuten van de nieuwe opera 'Lost & Found' opgevoerd, als een vervolgverhaal. Vrijdag om 20 uur volgt de apotheose. Dan wordt de hele opera van 20 minuten gespeeld.

Het idee komt van dirigent Benjamin Haemhouts, de artistiek leider van Casco Phil. Het project is een onderdeel van Europalia, dat dit jaar gewijd is aan de trein en het spoor. 'We willen met 'Lost & Found' opera naar het publiek brengen in plaats van omgekeerd', zegt hij. Deze week is het station van Antwerpen de thuisbasis van de opera. Volgende week is dat Brussel-Centraal. Later volgen St. Pancras in Londen en het station van Rotterdam.

De creatie van 'Lost & Found' is in handen van componiste Annelies Van Parys en schrijfster Gaea Schoeters. Elke dag moeten ze vijf minuten opera in elkaar boksen. In de namiddag zijn er openbare repetities, tussen 17 uur en 18.30 uur wordt het resultaat van al dat werk enkele keren opgevoerd.

Van Parys en Schoeters werken in een glazen hok in het midden van de inkomsthal. 'Daar is over nagedacht. We willen dat pendelaars echt zien hoe een opera wordt gecreëerd', zegt Haemhouts. Het duo wordt er niet zenuwachtig van. 'Het loopt niet echt storm als we aan het werk zijn. Soms komt iemand vragen of ze hier een treinticket kunnen kopen. En of ze hier moeten zijn voor reizigersinformatie', zegt Van Parys.

Naast het glazen werkhok staat een gele brievenbus, waar pendelaars hun ideeën en tips voor de opera kunnen deponeren. 'Bij Lost & Found denk je snel aan objecten. Maar voor de opera gaat het ook om menselijke verhalen. Over liefde die in het station wordt gevonden en misschien ook verloren', zegt Haemhouts.

Schoeters moet van de inzendingen een consistent verhaal maken. Om dat in goede banen te leiden creëerde ze een rode draad doorheen de opera. 'Drie pendelaars, die elkaar kennen, zijn de hoofdpersonages. Een van hen gaat na 25 jaar met pensioen. De verhalen en anekdotes die de mensen in de brievenbus stoppen, verwerken we in de gebeurtenissen van de drie hoofdpersonages. Op die manier krijg je een consistent verhaal.'

Het maakt het werk van Van Parys iets minder moeilijk. 'Ik heb nog nooit elke dag vijf minuten muziek gecomponeerd. Meestal hou ik het op 20 seconden per dag. Met de drie vaste personages heb ik wel een houvast voor de klankkleur.'

Het helpt dat Van Parys en Schoeters al tien jaar huisgenoten zijn. Ze zijn professioneel heel goed op elkaar ingespeeld. Ze creëerden samen de opera's 'Private View' en 'Usher' voor OperaBallet Vlaanderen en Muziektheater Transparant. 'Voor deze nieuwe creatie gebruik ik de bouwstukken van 'Private View'. Echt helemaal van nul beginnen is niet haalbaar', zegt Van Parys.

Hedendaagse opera heeft soms de reputatie nogal moeilijk te zijn, maar dat is niet het geval voor 'Lost & Found'. Toch niet voor de twee afleveringen die we maandag en dinsdag zagen. De muziek heeft een stevig ritme en blijft in het hoofd hangen. Het is natuurlijk even wennen aan de setting. Maar het heeft wel iets om operazangers op de trappen te zien hollen en horen zingen, terwijl reizigers diezelfde trappen oplopen. Het libretto is wel moeilijk verstaanbaar door de galm die het enorme gebouw veroorzaakt. Maar niet getreurd, aan het glazen hok hangt de tekst uit.