Op twaalfjarige leeftijd sloeg Ali Abdi Omar op de vlucht voor Al-Shabaab. Na een helse tocht via de woestijn en over de Middellandse Zee arriveerde de Somalische tiener twee jaar later in Brussel. De roadmovie-achtige opera die De Munt baseerde op zijn ijzingwekkende verhaal voedt het migratiedebat.