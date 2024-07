De generatiekloof op Theater Aan Zee | 'Als excellentie over lijken gaat, moeten we misschien tevreden leren zijn met iets dat gewoon heel goed is'

Theater aan Zee, dat komende week start, stelde met circusartiest Danny Ronaldo en schrijvend kunstenaar Zindzi Tillot Owusu twee ‘golfbrekers’ aan om te bewijzen dat generaties kunnen schuren, maar niet hoeven te clashen. Allebei geloven ze in zachte werkprocessen. 'We willen niet dat er nog geroepen wordt tegen ons.'