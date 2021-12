'Puccini blikte in 'La Bohème' vooruit op de avant-garde in de kunst

Opera Ballet Vlaanderen wijkt ondanks de coronamaatregelen niet af van zijn programma. Vrijdag gaat 'La Bohème' van Giacomo Puccini in première, de herneming van de succesproductie uit 1993 van Robert Carsen. Een voorstelling voor 200 man.

'Misschien zien we elkaar wel na afloop van de première in Antwerpen. Als er een receptie is. Je weet het niet, alles verandert zo snel', zei de Canadese regisseur Robert Carsen vorige week nog aan het eind van een telefonische babbel over zijn 'La Bohème'. Toen was er nog geen sprake van dat de succesopera van Giacomo Puccini voor een zo goed als lege operazaal met 200 man zou worden gespeeld. Een afgelasting was logisch, maar daar wil Opera Ballet Vlaanderen niet van weten (zie kader).

De essentie 'La Bohème' is een opera van de Italiaanse componist Giacomo Puccini. Andere bekende opera's van hem zijn 'Madame Butterfly', 'Turandot', 'Tosca' en 'Manon Lescaut'.

De Canadese regisseur Robert Carsen creëerde in 1993 een nieuwe productie voor de Vlaamse Opera.

De productie wordt voor de vijfde keer hernomen. Ze is ook vaak te zien in andere landen.

Er mag maar 200 man in de zaal binnen.

Carsen regisseerde 'La Bohème' in 1993 op vraag van Marc Clemeur, de toenmalige intendant van de Vlaamse Opera. De productie, de eerste in een zevendelige Puccini-cyclus, werd een instantsucces. In Antwerpen en Gent vindt de komende weken de vijfde herneming plaats. Verder was ze de voorbij jaren te zien in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Japan en Rusland.

'La Bohème' was voor Carsen de eerste stap naar een grote carrière. Vandaag is hij een van de meest gerenommeerde operaregisseurs ter wereld. Hij werkt voor alle grote operahuizen. 'Ik kan moeilijk zelf uitleggen waarom mijn 'La Bohème' zo'n succes was. Ik heb veel geluk gehad dat ik in 1993 - ik stond toen nog aan het begin van mijn loopbaan - kon samenwerken met de decor- en kostuumontwerper Michael Levine en de ervaren dirigent Silvio Varviso. Ze stonden open voor mijn ideeën. We kozen ervoor te focussen op het bruisende leven en niet op de dood.'

'La Bohème' speelt zich af in Parijs. Vier jonge artiesten timmeren in grote armoede aan hun carrière. Een van hen, Rodolfo, wordt verliefd op Mimi. Ze sterft op het einde aan een longziekte. 'De essentie van 'La Bohème' is voor mij de sturm und drang van de vier mannen die zich afzetten tegen de bourgeoiskunst. Puccini liep met het werk, dat in 1896 in première ging, vooruit op de avant-garde in de kunst. Ik zat vorige week nog in een restaurant in Montmartre, waar aan de muren oude foto's hingen van kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Eerst onbekend, later wereldberoemd. Dat deed me zoveel denken aan 'La Bohème'. Voor mij was de productie ook een zelfde soort start.'

Zolderkamertje

Carsen regisseerde in Antwerpen na de Puccini-cyclus nog drie opera's van Leos Janacek. 'Het maakt me op zich niet veel uit bij welk gezelschap in welke stad ik werk. Soms vergeet ik zelfs waar ik ben. Maar met Antwerpen is er wel een speciale band. Als je zolang samenwerkt, ken je iedereen door en door. Orkestleden, koor, technici. Dat maakt het werken erg prettig.'

Gejuicht en geweend Opera Ballet Vlaanderen besliste snel na de ingreep van het jongste Overlegcomité - de maximumcapaciteit voor binnenevenementen zakt naar 200 man - de voorstellingen van ‘La Bohème’ toch te laten doorgaan. ‘Ons personeel - orkest, artiesten, technici, iedereen - heeft geweend en gejuicht. Het was een heel emotionele en moeilijke beslissing. Je mag het een statement noemen, want de maatregel is buiten alle proportie. Ik denk dat ik dat namens de collega’s uit de culturele sector mag zeggen. We hebben alle empathie voor de mensen in de zorg en de zieken, maar deze ingreep begrijpen we niet. 200 man in een grote zaal of in een kleine zaal maakt echt een verschil', zegt algemeen directeur Jan Raes. ‘We gaan door met ‘La Bohème’ om een aantal redenen. De vraag vanuit het publiek is enorm groot. We hadden al 7.600 tickets verkocht voor de twaalf voorstellingen in Antwerpen. We kunnen nog altijd 2.400 mensen gelukkig maken. Er is ook een enorme goesting bij de artiesten om te spelen. Je mag niet vergeten hoe zwaar de lockdown en de technische werkloosheid mentaal zijn geweest. Verder zijn alle grote uitgaven al gedaan: decors, kostuums, de contracten met de solisten. Spelen of niet spelen maakte wat dat betref niet zoveel uit. Aan de inkomstenzijde verliezen we wel 600.000 euro door de verminderde ticketverkoop. Alleen voor de voorstellingen in Antwerpen. Over Gent, waar ‘La Bohème’ op 8 januari begint, hebben we nog geen beslissing genomen. De maatregelen lopen volgens het jongste KB tot 28 januari. Maar we hebben als sector een gesprek aangevraagd met de overheid. We hebben de voorbije maanden goed werkende protocollen afgesproken. Die werden met de nieuwe maatregel aan de kant geschoven. Daarover willen we spreken.’ ‘La Bohème’ niet spelen zou de facto een sluiting van de instelling betekenen. ‘Maar dan is de vraag of we wel technische werkloosheid voor het personeel kunnen inroepen. Dat kan alleen bij overmacht. Maar is die er strikt genomen wel? We mogen spelen voor 200 man. Dat is nog een extra reden waarom we doorgaan’, zegt Raes. ‘De herfst van dit jaar was ons beste seizoen ooit. We hebben 25 procent meer tickets verkocht dan in de herfst van 2019. Het is niet gemakkelijk geweest alle voorstellingen volgens de gevraagde maatregelen te organiseren. De veiligheid van het publiek hebben we altijd erg professioneel benaderd. Het vergde een haast militaire discipline. Maar het is ons gelukt. En nu moeten we terug naar af, zo lijkt het.’

Met 'La Bohème' kan je als regisseur veel richtingen uit. Een spektakelopera ligt voor de hand. Carsen deed net het tegenovergestelde. 'De artiesten zijn straatarm. Dat wilde ik heel goed overbrengen. Daarom is het speelvlak in de eerste acte heel klein: vier op vier meter, de grootte van het zolderkamertje van Rodolfo.'

Tijdloos

De sterkte van Carsens productie schuilt in de focus op de personages en hun onderliggende relaties. Zijn versie is in aankleding en aanpak tijdloos. Ze overstijgt de anekdotiek van het verhaal. En dan is er natuurlijk de onsterfelijke partituur van Puccini. 'De muziek is snel, uitbundig, levendig. Men vergeet wel eens hoe innovatief Puccini als componist was. Hij was de eerste die vrouwen als sterke figuren neerzette in plaats van de ongelukkige slachtoffers wier lot door mannen werd bepaald. Puccini is het tegenovergestelde van de bourgeoiscomponist waarvoor hij wel eens wordt uitgescholden.'

Carsens 'La Bohème' is 28 jaar oud. Toch heeft hij nooit de behoefte om het werk aan te passen aan eventuele nieuwe opvattingen. 'Dat doe ik alleen meteen na de generale repetitie en de première. Je mag nog zolang aan een productie sleutelen, pas als je de opvoering met publiek in de zaal ziet, weet je of alles goed zit. Het is alweer een tijdje geleden dat ik 'La Bohème' zag. Als alles volgens plan verloopt, kom ik daarom naar Antwerpen. De cast is nieuw, dan gaat de productie er ook wat anders uitzien. De blueprint ligt wel vast, maar iedere artiest legt eigen accenten in de invulling van zijn rol.'

Het maakt niet veel uit bij welk gezelschap in welke stad ik werk. Soms vergeet ik zelfs waar ik ben. Robert Carsen Operaregisseur

'La Bohème' is een van de meest opgevoerde opera's ter wereld. Hoe moeilijk is het voor een regisseur om nog iets nieuws te verzinnen voor een klassieker uit het genre? 'Dat is niet moeilijker dan een nieuwe creatie of een onbekende opera te regisseren. Het uitgangspunt is voor mij altijd hetzelfde: wat wil de componist met zijn werk zeggen? Het maakt niet uit of het om Mozart, Puccini of een hedendaagse componist gaat. Bij de klassiekers moet je alleen vermijden dat het publiek vasthoudt aan de film die ze al in hun hoofd hebben.'