Regisseur Gorges Ocloo: ‘Als ik niet in het theater was beland, was ik pastoor geworden’

Gorges Ocloo was als kind in Ghana niet weg te slaan uit de kerk. Hij leerde er zingen, spelen en trommelen. In zijn muziektheatervoorstelling ‘The Golden Stool’ keert de Genkse regisseur terug naar zijn roots om een van zijn heldinnen te eren: de vrijheidsstrijdster Nana Yaa Asantewaa.