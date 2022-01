‘Wie de cultuurhuizen sluit, sluit ook de geschiedenis’...

Als hij deze zomer artistiek directeur van de balletafdeling van Le Grand Théâtre de Genève wordt, begint voor Sidi Larbi Cherkaoui een nieuw leven. Zeven jaar was hij aan de slag bij Opera Ballet Vlaanderen. Het avontuur schrikt hem niet af. ‘Ik ben op dit moment enorm zeker van mezelf.’

Dit interview kan op geen vreemder moment gebeuren. Het is de ochtend van 23 december 2021. Donderdag, de avond voordien, heeft het Overlegcomité beslist de culturele sector op slot te doen. We zitten in de bar van de opera in Antwerpen, slechts één gesloten deur verwijderd van de lege - maar altijd prachtige - zaal. Midden op het podium staat een kachel. ‘Die is van ‘La bohème’’, heeft persverantwoordelijke Wilfried Eetezonne verteld. Dat de Raad van State de beslissing van de regering vijf dagen later schorst, weten we nu niet. Nu we praten, lijkt de première van ‘Noetic/ Le Sacre du Printemps’ op 21 januari alweer uitgesteld te worden.

‘Gisteravond dacht ik het interview af te zeggen’, glimlacht Sidi Larbi Cherkaoui, die door iedereen overigens Larbi wordt genoemd. ‘Waarover moest ik praten? In Amerika is de opvoering van ‘Jagged Little Pill’ (de musical gebaseerd op het gelijknamige album van Alanis Morissette, waarvoor hij de choreografie deed, red.) stopgezet op Broadway. ‘Cyrano’ (de film van Joe Wright, waarbij hij de choreografie bedacht, red.) zou normaal in januari in de zalen komen. Wat nu? Maar meer dan ooit is de vraag: waarom? Waarom cultuur, waarom choreografieën, waarom regisseren, waarom dansen, waarom leven?’

Omdat ‘daarom’ geen antwoord op al die vragen is, is hij toch gekomen. Hij vraagt een kop heet water. Hij heeft zijn eigen theezakje mee. Hij gaat zitten en begint te praten. Met zijn petje op, met dat wat wollige baardje dat net zo goed opgeplakt zou kunnen zijn, zijn leven is immers toch spel, choreografie, verbeelding. Zijn woorden ondersteunt hij met zijn handen, met soepele bewegingen van de armen, als in elkaar overvloeiende lijnen. Danser ben je altijd.

Profiel

Sidi Larbi Cherkaoui (45) is de zoon van een Marokkaanse vader en een Belgische moeder.

Hij studeerde een jaar vertaler- tolk, maar ging dan voluit voor een leven als danser. Hij trok naar P.A.R.T.S., de dansschool van Anne Teresa De Keersmaeker.

In 1995 won hij de Prijs van de beste Belgische danssolo, nadien werkte hij met Alain Platel en Les Ballets C de la B. Later ging hij aan de slag bij Toneelhuis en richtte hij zijn gezelschap Eastman op.

In 2015 werd hij artistiek directeur ballet van Opera Ballet Vlaanderen.

In de zomer van 2022 begint hij bij Le Grand Théâtre de Genève.

Ondanks corona, zegt hij, zijn de voorbije maanden intens geweest. In 2021 was hij onder meer in New York voor de Tony Awards, in Jordanië voor een film, in Australië om met een groep dansers de Australische versie van ‘Jagged Little Pill’ op poten te zetten, in Genève, München, Italië. ‘Reizen onder deze omstandigheden is intens’, zegt hij. ‘En ik heb de coronacrisis overleefd dankzij enkele filmprojecten, maar ook in ballet konden we werken doordat we konden repeteren. Weliswaar in bubbels die afstand creëren. Maar als choreograaf moet je eigenlijk in alle bubbels zitten, wat onmogelijk is. Daardoor moet je keuzes maken. Met Eastman (zijn eigen dansgezelschap, red.) maakte ik vorig jaar drie solo’s, iets was ik zonder corona nooit zou hebben gedaan. Maar ik ben opgegroeid met beperkingen, dus dat is niet zo nieuw voor mij. Alleen voor mensen die nooit beperkingen hadden, is corona nieuw.’

De I told you so’s voel ik absoluut, maar daar ben ik niet bijzonder fier op. Dat is ego. Ik ben vooral fier op de verwezenlijkingen. Sidi Larbi Cherkaoui

Wat bedoelt u daar precies mee?

Sidi Larbi Cherkaoui: ‘Ik ben het gewend te navigeren tussen de beperkingen die anderen me opleggen. Als homo of als Marokkaan heb je honderden beperkingen. Je weet wat je niet mag zeggen, je weet wat je zeker wel moet doen, je weet tot waar je mag gaan. Ik zeg dat niet als oordeel, het helpt me gewoon om al twee jaar met deze omstandigheden om te gaan. Dit gevoel is niet nieuw voor wie deel uitmaakt van een minderheid.’

Leidden die omstandigheden tot een andere creativiteit?

Larbi: ‘Die drie solo’s met Kazutomi Kozuki uit Japan, Nicola Leahey uit Australië en Michael (Sinisterra Munoz, red.) uit Colombia vond ik een fantastische ervaring. De ondertoon was zelfmoord, een heel moeilijk onderwerp waar ik al langer mee aan de slag wilde. Nu kon het. Maar ook bij Opera Ballet Vlaanderen maakten we een paar miniaturen door de omstandigheden. We mochten buiten en één op één werken, vandaar. Eigenlijk is alles nu beperking en Jan Raes (algemeen directeur van OBV, red.) zei dat gisteren goed: ‘We leven in een maatschappij die beperkingen oplegt, dat is goed, daarom rijden auto’s niet op het voetpad.’ Maar we moeten nadenken over het feit of de richtlijnen ook maatschappijgericht zijn. Nu lijkt het dat er een verlangen is om geen maatschappij te hebben, maar enkel individuen die rond elkaar ‘orbiteren’ en ver van elkaar blijven. Om redenen van volksgezondheid, dat is te begrijpen, maar soms brengen die een andere ongezondheid mee. Dat mag ook besproken worden. Wat is menselijk? Wat heeft iedereen nodig?’

Vindt u dat de politiek wereldvreemd is?

Larbi: ‘Ik weet wat leiderschap betekent. Soms moet je keuzes maken die niet altijd populair zijn. Maar waarom werd niet altijd naar de wetenschappers geluisterd? En waarom worden kunstenaars nooit bevraagd? Kunstenaar, dat woord, is soms een valstrik. Want eigenlijk zijn wij mensen die zeer oplossingsgericht zijn. Van september tot december zat ik in New York, Marokko, Genève, België en Australië. Dat kon dus. Ik deed het ook om samenhorigheid te creëren. Daar moet toch een verlangen naar bestaan?’

Schermvullende weergave ©Brecht Van Maele

‘We hadden ‘Noetic/Le Sacre’ in mei 2020 gepland voor de viering van vijftig jaar Ballet Vlaanderen. Dat kon niet door de eerste lockdown. We wachten nu al bijna twee jaar en als dat niet kan doorgaan, heeft dat niet alleen impact op de jobs. Ik krijg mails van mensen die tickets hadden voor 2020, dan nu voor januari, mensen die daar erg op gehoopt hadden. Staat men ooit stil bij de gevolgen van die beslissingen? De keuzes die je vandaag maakt, hebben soms pas een impact over vijf jaar. Ik zie nu resultaat van waar ik hier zeven jaar geleden aan begon. Dat is heel boeiend. Sommige zaadjes plant je, geef je water, maar je weet niet hoe ze zullen groeien. En dus geldt, voor mij, dat naar Genève gaan een volgende logische stap is.’

Nog geen slok heeft hij van zijn thee genomen. Geen tijd voor. Larbi volgen, is meewentelen met woorden, tussen gedachten, naar nieuwe inzichten. Van de beperkingen, de verzuchtingen en de politiek is hij nu, zomaar plots, bij zijn eigen parcours beland. In 2015 werd hij artistiek directeur ballet bij Opera Ballet Vlaanderen, in juni 2021 kwam het nieuws dat hij in de zomer van 2022 naar Le Grand Théâtre de Genève vertrekt.

‘Het is een volgende stap om nog meer over mezelf en over mijn ideeën over dans te ontdekken. Ideeën die heel inclusief zijn. Ik zie dat breed. Veel van de sociale issues die de jongste twee jaar aanwezig zijn, zijn elementen die al heel lang op mijn lever lagen. Eindelijk is er een plek om daarover te praten. Natuurlijk is er altijd weerstand. Maar als je weerstand voelt, raakt het misschien iets in jou waar je zelf nog mee in de knoop zit.’

Voelde u veel weerstand toen u zeven jaar geleden bij Opera Ballet Vlaanderen aan de slag ging?

Larbi: ‘Er was overal weerstand en ik ben daar dankbaar voor. Omdat het me veel bijgebracht heeft. Dat wil ik vieren. Ik heb mijn blik verruimd en ik hoop dat ik de blikken van anderen verruimd heb. De I told you so’s voel ik absoluut, maar daar ben ik niet bijzonder fier op. Dat is ego. Ik ben vooral fier op de verwezenlijkingen, op mezelf en op mijn geduld. Soms had ik het gevoel dat ik de dalai lama was: peace and love, carry on, heb vertrouwen.’

‘Ik ben de vijand van niemand, maar het feit dat er angst was voor mij, was onverwacht. Ik dacht dat ik hard had gewerkt, maar blijkbaar was dat niet zo. Ik moest nog harder werken en dat heb ik ook gedaan. (glimlacht) Mensen moeten zíén dat je hard werkt. Maar het was heel boeiend om te werken met collega’s als Kiki (Vervloessem, de adjunct algemeen directeur van Opera Ballet Vlaanderen, red.), Jan Vandenhouwe (artistiek directeur, red.) en Jan Raes. En met Aviel (Cahn, de vorige artistiek directeur en sinds 2019 aan de slag in Genève, red.) Dat hij me na vijf jaar samenwerken uitnodigde om in Genève te komen werken, zegt genoeg.’

Hebt u geen schrik dat met uw vertrek een terugkeer naar het klassiekere ballet in Antwerpen volgt?

Larbi: ‘Ik denk het niet. Mensen hebben meer inzicht in het feit dat cultuur iets fluïde is, dat het moet bewegen en veranderen. Het is eb en vloed, maar er is altijd vooruitgang. Ik ben fier op dit gezelschap. Gisteren zag ik ze nog repeteren. Het is onwaarschijnlijk hoeveel ze kunnen.’

Hoe anders is Le Grand Théâtre de Genève dan Opera Ballet Vlaanderen?

Larbi: ‘Het is een groot huis, maar er is maar één huis. Niet zoals hier met Antwerpen en Gent. Het is ook een enorm toerend gezelschap. Dat past bij mijn karakter. Ik ben een reiziger. Het verschil tussen mannen en vrouwen is er kleiner. De dansers dansen er hetzelfde repertoire, het is niet zo gendergescheiden. Al was dat hier ook al minder en minder. Maar ik wil geen compromissen meer sluiten. Ik ben 45 en geen 38 meer. Ik ben op dit moment enorm zeker van mezelf.’

Was Aviel Cahn een doorslaggevende reden om te gaan?

Larbi: ‘Hij was belangrijk omdat hij een van de hoofdpersonen was die me uitnodigden. En belangrijk omdat ik hem goed ken. Ik weet waar hij voor staat. Aviel is een ingewikkeld persoon, maar heel interessant omdat hij zo gelaagd is. Er komen veel elementen samen bij hem en er is een groot wederzijds vertrouwen.’

Schermvullende weergave ©Brecht Van Maele

‘Maar vooral het feit dat Philippe Cohen, die er 19 jaar directeur was en nu met pensioen gaat, me vroeg om zijn rol over te nemen was belangrijk. In 2005 choreografeerde ik al ‘Loin’ in Genève. Philippe was een van de mensen die me de kans gaven met een repertoiregezelschap te werken. Zonder hem had ik dat misschien nooit gedaan. Dat hij nu iets doorgeeft, voelt goed aan. Alsof ik welkom ben. Dat heb ik hier niet gehad. Ik kwam aan toen het gezelschap al een jaar zonder directie zat. Dat gaf dat constante gevoel: je bent niet goed genoeg.’

Nochtans hoorde ik alleen maar lof. Het feit dat u als eerste ‘Café Muller’ van Pina Bausch naar Antwerpen haalde, is bijvoorbeeld uniek.

Larbi: (met een lachje) ‘Dat heeft me wel drie jaar van mijn leven gekost, maar het klopt. Eigenlijk is het een organisch continuüm. Ik kreeg de kans om te werken met Alain Platel, Anne Teresa De Keersmaeker en Wim Vandekeybus en ik ken mijn bronnen. Maar als ik een andere naam had gehad, was het misschien van in het begin gemakkelijker geweest.’

Als u niet Cherkaoui maar Van der Schueren had geheten, bijvoorbeeld.

Larbi: ‘Zoals mijn moeder, ja. Mensen moeten daar toch eens over nadenken. Ik zeg niet dat het zo is dat mijn naam in mijn nadeel heeft gespeeld. Maar ik zeg ook niet dat het niet zo is.’

Het doet me denken aan de quote van Primo Levi uit ‘Is dit een mens?’: ‘Ik kan niet begrijpen, niet verdragen dat men een mens beoordeelt niet naar wat hij is, maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort.’

Larbi: (knikt) ‘Een gemakkelijke oplossing is dat je zo veel mogelijk diversiteit creëert in je eigen organisatie. Genoeg vrouwen, genoeg mensen van kleur, genoeg mensen met verschillende oriëntaties. Als je mensen niet meeneemt in je verhaal of, erger nog, het gevoel geeft dat ze je verhaal niet begrijpen, dan wordt alles armer. En als mensen bang zijn van het woord diversiteit, laat ons dan het woord totaalheid gebruiken. Laat ons kijken naar wat we van elkaar nodig hebben en naar wat we voor elkaar kunnen doen. Dit is een manier om zin te geven aan een leven. Wat kan ik doen voor het publiek? Wat kan het publiek voor mij doen? Wat kunnen politici doen? Wat heeft de politiek nu nodig om voor de maatschappij te zorgen?’

De thee moet nu wel koud zijn, maar er is gewoonweg geen tijd om te drinken. Daarnet liet hij het woord gelaagdheid vallen en dat is een woord dat hij wel vaker gebruikt. Over mensen: bij Aviel Cahn. Over werk: alle thema’s die alleen al in ‘Jagged Little Pill’ aan bod kwamen. Maar ook over zijn eigen bezigheden. Hij is choreograaf, hij danst, hij is artistiek directeur en soms is hij gewoon acteur. Hij speelde mee in een Marokkaanse film, hij werkte mee aan ‘Rebel’, de nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Fallah, hij choreografeerde ‘Cyrano’.

Ik ben iemand die argwanend naar de highs en lows van het leven kijkt. Mijn hele leven al zoek ik naar het midden tussen die twee emoties. Sidi Larbi Cherkaoui

‘Ik vind altijd tijd’, glimlacht hij en vertelt over hoe ze filmden in Noto, op het eiland Syracuse. En hoe hij een bakkerijscène in ‘Cyrano’ instudeerde door met dansers naar een echte bakkerij in Italië te trekken. ‘De erotische verlangens van Cyrano (gespeeld door Peter Dinklage, de acteur met dwerggroei die onder meer bekend werd door zijn rol in ‘Game of Thrones’, red.) worden gesublimeerd en vertaald door acties in de bakkerij. Om al die handelingen goed te begrijpen gingen we zelf brood bakken. Fantastisch.’

Maar wel veel werk.

Larbi: ‘Mensen denken soms dat alles na elkaar gebeurt, maar dingen gebeuren gewoon op elkaar. In juni gaat in de KVS ‘Vlaemsch’ in wereldpremière, een productie van Eastman over vijfhonderd jaar Vlaamse muziek die ik samen met luitspeler Floris De Rycker maak. Ik maakte van de lockdown gebruik om, via Zoom, zangles te volgen bij een lerares in New York. Er kan veel en voor mij is dat pure zelfontwikkeling. Wie leidinggevend is of manager, moet iets doen om aan zichzelf te blijven werken. En de besten die ik ken, doen dat ook.’

Aviel Cahn had gelijk toen hij zei: ‘Er is maar één mens in de wereld die nooit behoefte heeft aan vakantie: Larbi’.’

Larbi: (lacht) ‘Dat is zo. In mijn vakanties werk ik en bereid ik nieuwe dingen voor. Er is te veel dat me bezighoudt.’

Hoe ontgoocheld was u toen u geen Tony Award won voor de choreografie van ‘Jagged Little Pill’?

Larbi: ‘Die nominatie was zalig. En dat ik verloor van Sonya Tayeh, die won met ‘Moulin Rouge!’ I’m very happy that I have lost.’

Iedereen wil toch graag winnen?

Larbi: ‘Iedereen wil graag winnen, maar ik vond het fantastisch om te verliezen. Sonya was pas de tweede vrouw die won, bovendien is ze Arabisch én queer. Dat was dus belangrijker. Haar werk is bovendien ongelooflijk straf. Ik begrijp niet dat het nieuws is dat ik verloor. Ja, maar weet je wel van wie? Kunnen jullie misschien eens schrijven over de vrouw die won? Waarom doet geen enkele krant dat?’

Omdat we met onze nationalistische blik naar de wereld kijken?

Larbi: ‘Ik heb haar geschreven en ze antwoordde: ‘Larbi, you are such an inspiration to all of us.’ Dank u, daar krijg ik kippenvel van. Ik vind dat er te veel conflict is en dat mensen zo graag wachten op een verkeerd woord om dan te kunnen zeggen: ‘Je gaat te ver.’ Ik heb geen zin om te ver te gaan.’

Van wie hebt u, genetisch, het talent dat u hebt?

Larbi: ‘Van mijn beide ouders, denk ik. Mijn vader speelde trompet, al weet ik dat pas sinds kort. (hij toont een zwart-witfoto op zijn telefoon) Kijk, dat is toen hij nog in Marokko woonde. Hij speelde in een theatergroep waar een man een vrouwenrol speelde. Toen al, terwijl mensen hier een beeld hebben van Marokko dat compleet anders is. Pas onlangs kwam ik dat te weten toen ik met mijn moeder praatte. Met mijn vader, die stierf toen ik 19 was, had ik een moeilijke relatie. Hij gaf weinig steun, nu begrijp ik beter waarom. Toen hij naar België kwam, kon hij die dingen wellicht zelf niet doen. Mijn moeder tekende en zong bij een koor in de kerk. Wacht, ik sms haar even: ‘Waar zong jij in het koor?’’

Kwam de vonk voor de kunst van thuis?

Schermvullende weergave ©Brecht Van Maele

Larbi: ‘Als mijn moeder en vader gelukkig waren, zetten ze muziek op en dansten ze. Dat herinner ik me. Gelukkig zijn, celebration, was verbonden aan dansen. Maar zelf keek ik toch vooral naar populaire artiesten als Michael en Janet Jackson. Of naar ‘Fame’, een tv-reeks over dans. Ook ‘West Side Story’ zag ik al vroeg op tv. Naar opera of naar ballet gingen we niet. Niet dat er geen interesse was, maar financieel lag dat ver van ons. Het was gewoon niet voor mensen zoals wij.’

‘Op school zag ik wel toneel als ‘Angels of America’ en op het Atheneum in Hoboken, waar ik Latijn-Wiskunde volgde, had ik een paar goede leerkrachten die geloofden in mijn talent, inzichten en intelligentie. Mevrouw Van Crombrugge, mijnheer Rogiers... Ik ken ze nog allemaal. Toen ik later een jaar vertaler-tolk studeerde, had ik les van Ludo Abicht. Ludo was het licht in de duisternis. Het liefst van al wilde ik alleen les van hem krijgen en al de rest schrappen. Hij toonde zo goed aan hoe kunst en geschiedenis eigenlijk hetzelfde zijn en dat verdedig ik nu nog altijd. Wie de cultuurhuizen sluit, sluit ook de geschiedenis. (lacht) Misschien is dat wel de quote die je zoekt. Maar het is echt waar. Alleen door cultuur krijgt de geschiedenis een vorm.’

Ergens las ik dat u een oude wijsheid citeerde: ‘Voor de verlichting hout hakken en water halen, na de verlichting hout hakken en water halen.’

Larbi: (glimlacht) ‘Ik ben iemand die argwanend naar de highs en lows van het leven kijkt. Mijn hele leven al zoek ik naar het midden tussen die twee emoties. Als iets goeds gebeurt, denk ik: oké, dat is voorbij, moving on to the next moment. Ik wil in het heden investeren en niet blijven hangen in wat was. De Tony Awards waren in september, dat is eigenlijk gisteren, maar tussen september en vandaag is er alweer zoveel gebeurd... Ik moet dus dealen met vandaag en dat is dat diezelfde show die 15 nominaties kreeg, nu afgelast is.’

Wat vond Alanis Morissette er eigenlijk zelf van?

Larbi: ‘Ze was heel blij met het resultaat. Ik heb nog twee choreografieën gemaakt, via Zoom, die bij haar concerten voor de viering van haar 25 jaar als artieste op groot scherm geprojecteerd werden. Af en toe sms’en we. Ik vind haar onwaarschijnlijk intelligent. Tegelijk is ze zeer gevoelig.’