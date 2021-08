Amazon verhuist productie 'The Lord of the Rings' naar het Verenigd Koninkrijk

Sinds de verfilming door regisseur Peter Jackson is 'The Lord of the Rings' onlosmakelijk verbonden met de spectaculaire landschappen van Nieuw-Zeeland.

Amazon gaat de opnames van de tv-serie van 'The Lord of the Rings' verhuizen van Nieuw-Zeeland naar het Verenigd Koninkrijk. De regering in Wellington betreurt het vertrek van de miljoenenfranchise.

Hoewel auteur J. R. R. Tolkien voor de setting van zijn fantasyboeken inspiratie putte uit zijn thuisbasis op het Engelse platteland is 'The Lord of the Rings' sinds de verfilming door de Nieuw-Zeelandse regisseur Peter Jackson onlosmakelijk verbonden met de spectaculaire landschappen van Nieuw-Zeeland, met een onmiskenbare impact op het toerisme op het eiland. Tussen 2001 en 2003, toen de films van de trilogie snel na elkaar uitkwamen, steeg de jaarlijkse toeristenstroom in Nieuw-Zeeland met 40 procent.

Ook de lucratieve 'The Lord of the Rings'-franchise worden getekend door de weidse landschappen down-under. Van heruitgaves van de boeken tot games of merchandising - de totale opbrengst bedraagt tientallen miljarden dollars. Ook in de cinema's was de trilogie een commerciële hit. Met bijna 4 miljard dollar aan wereldwijde inkomsten behoren de films tot de meest lucratieve uit de geschiedenis.

Het totale budget voor de films bedroeg 281 miljoen dollar. Dan is de tv-reeks van 'The Lord of the Rings' een pak duurder: het eerste seizoen kost zo'n 465 miljoen dollar (400 miljoen euro). Met nog zeker vier opeenvolgende seizoenen wordt het een van de duurste tv-producties ooit. Er werken bijna 2.000 mensen mee aan de productie. De lancering is voorzien op 2 september 2022.

400 miljoen kostprijs Het eerste seizoen van de tv-reeks kost zo'n 465 miljoen dollar (400 miljoen euro). Met nog zeker vier seizoenen daarna wordt het een van de duurste tv-producties ooit.

De toerismeboost zou de Nieuw-Zeelandse overheid gecompenseerd hebben met minstens 150 miljoen dollar aan subsidies voor de trilogie, en een belastingvoordeel van 20 procent. En ook nu krijgt Amazon miljoenen toegestopt om toch daar te blijven draaien, maar toch besliste het bedrijf de productie van de tv-reeks, die zal gaan over de duizenden jaren voor het bekende verhaal over de ring, te verhuizen. Eind augustus worden de opnames van het eerste seizoen afgerond, wel nog in Nieuw-Zeeland. Voor de opnames voor het tweede seizoen, die in juni volgend jaar beginnen, wordt de set overgevlogen naar het VK.

Coronarestricties

In een persbericht zegt Amazon dat de verhuis deel uitmaakt van een plan om steviger voet aan grond te krijgen in het Verenigd Koninkrijk, waar Amazon Studios ook al actief is met de series 'Good Omens' en 'Sex Education'.

Voor een verklaring voor de switch wordt voort ook gewezen op de strikte coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland. De grenzen van het eiland gaan ten vroegste volgend jaar weer open, zo raakte donderdag bekend, en dat strenge grensbeleid bemoeilijkt de opnames. Meer dan de helft van de cast is Brits en moest naar verluidt zo'n twee jaar in Nieuw-Zeeland blijven vanwege grensbeperkingen en quarantaineregels. Met een basis in het VK zal de cast veel dichter bij huis zijn, en kunnen de producenten gebruikmaken van andere locaties in Europa, klinkt het.