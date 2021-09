Netflix grote winnaar van Emmy Awards

De streamingdienst Netflix liet de concurrentie bij de Emmy Awards in de nacht van zondag op maandag ver achter zich. De 19 Emmy's van HBO en de streamingdienst HBO Max vallen in het niet bij de 44 beeldjes die Netflix binnenhaalde. Er zaten bovendien prestigieuze prijzen tussen de buit, vooral dankzij de hitserie 'The Crown', die na vier seizoenen zeven prijzen won, waaronder die voor de beste serie, beste actrice en beste regisseur.

Het is de eerste keer dat Netflix concurrent HBO achter zich laat. In 2018 kwam de streamingdienst dichtbij. Beide spelers wonnen toen 23 beeldjes. De grote oogst van de streamingdiensten bij de Emmy's laten zien hoe dominant die relatief jonge spelers zijn geworden.

Buitenbeentje

Tot nu toe had Netflix nog nooit een topprijs in de wacht gesleept. Dat werd in Hollywood gezien als een teken dat de televisiewereld het platform nog steeds als een buitenbeentje zag. Netflix verwacht - na jarenlange investeringen in productie van content - in 2021 voor het eerst break-even te draaien. Het heeft wereldwijd 200 miljoen abonnees, van wie twee derde buiten Noord-Amerika.