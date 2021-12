Regisseur Jean-Marc Vallée overleden op 58-jarige leeftijd

Jean-Marc Vallée, de Canadese regisseur van onder meer 'Dallas Buyers Club' en de HBO-hit 'Big Little Lies' is plots overleden. Hij werd 58.

Vallée brak door in 2013 met de film 'Dallas Buyers Club', een waargebeurd verhaal over een aidspatiënt die een medicijnenhandeltje opzet. De film leverde de hoofdrolspelers Matthew McConaughey en Jared Leto een Oscar en een Golden Globe op. Vallée werd genomineerd voor de Oscar voor beste regie.

Een jaar later volgde 'Wild' met actrice Reese Witherspoon, gebaseerd op het gelijknamige, autobiografische boek van Cheryl Strayed. In de film gaat Witherspoon op zoek naar zichzelf tijdens een reis langs de beroemde Amerikaanse Pacific Crest Trail. Ook zij werd genomineerd voor een Oscar, net als Laura Dern, die haar moeder speelde.

Later werkte Vallée opnieuw samen met Witherspoon en Dern voor 'Big Little Lies', de hitserie van HBO over een groep jonge moeders in een rijk stadje in Californië, waar ook Nicole Kidman een hoofdrol in speelde. De serie, over een moord die allerlei geheimen naar boven brengt, zit vol intriges en spanning. Vallée regisseerde het eerste seizoen en won er verschillende prijzen mee, zoals een Emmy en een Directors Guild Award (DGA). Hetzelfde thrillersfeertje kon Vallée oproepen in 'Sharp Objects', een andere HBO-serie met Amy Adams uit 2018, waarmee hij nog DGA won.

Jean-Marc Vallée was een briljante, vurig toegewijde filmmaker, een fenomenaal talent die elke scène doordrenkte met een diep viscerale, emotionele waarheid. HBO

Vallée overleed onverwacht in zijn vakantiehuis nabij Québec. De doodsoorzaak is niet bekend. Het volgende project van Vallée zou opnieuw een samenwerking met HBO geweest zijn. De Canadees zou 'Gorilla and the Bird' regisseren, een serie over een succesvolle advocaat die te kampen krijgt met psychose.