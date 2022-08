Financieel onafhankelijk en vroeg de hangmat in

In de documentaire ‘Vroeg op pensioen’ vertellen jonge Vlaamse aanhangers van de FIRE-beweging waarom ze voor hun dertigste schatrijk willen zijn en stoppen met werken. ‘Ik had bijna twee jaar gewerkt en toen had ik er genoeg van.’

Televisiezenders hebben het door het veranderend kijkgedrag moeilijker om jongeren aan zich te binden. De openbare omroep probeert jonge kijkers dit televisieseizoen te lokken naar haar streamingplatform VRT NU, dat sinds maandag als VRT MAX door het leven gaat. Behalve dat programma’s uit het lineaire aanbod al 's ochtends op het platform verschijnen en er meer podcasts op te vinden zijn biedt de VRT er ook programma’s aan die exclusief voor VRT MAX zijn gemaakt.

Het eerste in de rij fictie- en non-fictieprogramma’s is de docuserie ‘FIRE: vroeg met pensioen’ van het productiehuis Het Konijn. In vier episodes volgen we zeven jonge Vlamingen die zichzelf als aanhangers zien van de internationale FIRE-beweging.

FIRE is het letterwoord voor Financial Independence, Retire Early: financieel onafhankelijk en vroeg met pensioen. De achterliggende gedachte van de FIRE-beweging, die rond 2010 ontstond in de Verenigde Staten, is dat onze tijd beperkt is. De aanhangers worden ongelukkig bij de gedachte dat ze lang en hard moeten werken om van een mooi pensioen te genieten. Ze zoeken naar andere manieren dan van nine to five werken tot hun 67ste om snel financieel onafhankelijk te zijn.

Er zijn twee manieren om dat doel te bereiken: keihard sparen en zwaar investeren in aandelen, cryptocurrency of vastgoed. FIRE-aanhangers werken niet voor hun geld, ze laten geld voor hen werken.

Schermvullende weergave Gaetan is 26 en zo rijk dat hij met pensioen kan. ©© VRT

De zeven Vlamingen in de documentaire zijn ‘binnen’ of goed op weg om het over enkele jaren te zijn. De oudste is 30, de jongste 24. Hun verhalen verschillen sterk, maar één ding hebben ze gemeen: ze zien geld in de eerste plaats niet als een middel om schatrijk te worden, maar om zich financieel onafhankelijk te voelen.

Behalve Wout misschien, een extraverte jongeman van 28 die in Dubai woont. ‘Ik had bijna twee jaar gewerkt en toen had ik er genoeg van’, zegt hij. Wout hield niet van werken en droomde van een leven vol luxe. Dat is hem gelukt door risicovol in crypto te beleggen en in vastgoed te investeren. Zijn getuigenis is veruit de kleurrijkste van het programma, alleen is het jammer dat ze het cliché versterkt dat FIRE-aanhangers verwende millennials of Generation Z’ers zonder moreel kompas zijn die zo snel mogelijk in hun hangmat willen kruipen.

De documentaire verheerlijkt de levens van deze jonge rijken die buiten het systeem staan niet.

Interessant aan FIRE is dat veel aanhangers van de beweging net antimaterialistisch zijn. Ze verzetten zich tegen de ratrace van onze consumptiemaatschappij en leven extreem zuinig. Gaetan (26) woont in Gent in een appartement met meubels van zijn grootouders en een zetel die zijn huisgenoot op straat vond. Stefan (29) verhuisde naar Bulgarije voor de goedkope levensstijl ginder. Hij leidt er een zeer zuinig leven en spendeert 80 procent van zijn inkomen aan sparen en beleggen.

Zulke opofferingen vergen discipline en maken dat de buitenwereld FIRE-aanhangers vaak scheef bekijkt. Hun levensfilosofie kan sociaal isoleren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste getuigen in de documentaire geen vaste relatie hebben, en niemand kinderen. Sommigen, zoals Gaetan, flirtten met een bore-out uit pure verveling. Het ene moment hoor je hem zeggen dat zijn weekends al op dinsdag beginnen, later in de documentaire geeft hij aan dat hij op zoek is naar een nieuw doel in zijn leven.

Houdbaarheidsdatum

De documentaire verheerlijkt de levens van deze jonge rijken die buiten het systeem staan niet. Twee experten geven duiding bij het fenomeen. Volgens klinisch psychologie Charlotte Deboosere kan de soms radicale zoektocht naar vrijheid en de beste belegging of investering door de FIRE-adepten met evenveel stress gepaard gaan als meedraaien in het systeem.

Ellen Vermorgen, financieel experte bij deze krant, zet jongeren die denken dat iedereen zomaar snel rijk kan worden met beleggen met beide voeten op de grond. Ze plaatst ook een kanttekening bij de houdbaarheidsdatum van de beweging. De opkomst van FIRE liep samen met een mooie periode op de beurs. Vermorgen vraagt zich af wat het slechtste beursjaar in twaalf jaar met de FIRE-beweging doet.

Hoewel deze jongeren uitzonderingen zijn, schetst de documentaire een geschakeerd beeld van hoe jongeren op zoek zijn naar zelfbeschikking en hun lot in eigen handen nemen als het over hun geld en vrijheid gaat. De kijker krijgt kosteloos tips om duurzaam te beleggen of investeren. Zoals van Charlotte, die prijsgeeft welke Chanel-tas je moet kopen om hem straks met forse winst door te verkopen.