Het proces na het proces, docureeks over zaak-De Pauw

‘Het proces dat niemand wou’ is een docureeks over de zaak-Bart De Pauw die vanaf woensdag op Streamz te zien is. Ze is ongemakkelijk, ontluisterend, soms ontroerend. Maakster Tess Uytterhoeven hoopt op een bredere lezing. ‘Hoe gaan wij om met mensen?’

Alles begon op 9 november 2017 toen Bart De Pauw een filmpje op sociale media postte. Alleen op YouTube is het al ruim 466.000 keer bekeken. Net vier jaar later eindigde de zaak-De Pauw met de uitspraak van de rechter in Mechelen op 25 november. Maar ‘Het proces dat niemand wou’, een driedelige docureeks van samen goed vier uur die Tess Uytterhoeven voor Woestijnvis maakte en die woensdag verschijnt op Streamz, toont dat niets eindigde op 25 november. Dat de zaak-De Pauw zal blijven nazinderen en voortleven. In de hoofden van de acht vrouwen die Uytterhoeven aan bod laat komen, ongetwijfeld ook bij Bart De Pauw.

Maar Uytterhoeven hoopt dat haar reeks ook ons tot nadenken aanzet. ‘Als maatschappij hebben we zo zitten turen naar dat proces dat we er hopelijk veel uit zullen leren’, zegt Uytterhoeven.

Wat het met de acht vrouwen doet die Uytterhoeven tussen december 2020 en december 2021 sprak, is te zien. In woorden en blikken, gelukkig niet met goedkoop sentiment: er valt geen traan in ‘Het proces dat niemand wou’. Het zit wel overvloedig in subtiele details en quotes. Maaike Cafmeyer die nu eens ‘Bart’ zegt, dan weer ‘mijnheer De Pauw’. Op Messenger zie je dat de tv-maker zichzelf Bart De Pauwke noemt, in de gsm van een van de vrouwen is hij opgeslagen als 'Televisiegenie De Pauw'.

Verleden tijd

Maar iedereen spreekt in de verleden tijd: ‘Bart De Pauw was echt een idool.’ Het zit in kleine zinnetjes die bedenkingen formuleren. ‘Oei, wat gaat er nu nog komen?’ Of: ‘Het voelde alsof ik me schuldig moest voelen.’ ‘Ligt het aan mij?’ In kleine woorden: ongemakkelijk, zielig, gebroken. Je ziet de geslagen wonden in de gezichten van onder meer Liesa Naert, Els Talloen en Dymphne Poppe.

Het zit in het overvloedig citeren uit de berichten die de tv-maker aan al die vrouwen stuurde en waarin een patroon zit. Eerst een professioneel compliment, al snel (‘op dag 1 of dag 2’) berichten van iemand die zegt verliefd te zijn. Almaar impulsiever en, ook voor de kijker, beklemmender. We waren er niet bij op 13 en 14 oktober in de rechtszaal, in de docureeks lees je wel de transcripties van de afgetapte telefoongesprekken tussen De Pauw en zijn echtgenote Ines De Vos, zoals ze tijdens het proces werden voorgelezen.

Skivakantie

De tv-maker komt in ‘Het proces dat niemand wou’ niet aan het woord. 'Vroeger, toen ik kind was, kende ik Bart', zegt Tess Uytterhoeven. Haar vader, tv-maker Mark Uytterhoeven, werkte in de jaren 90 met De Pauw samen bij het productiehuis Woestijnvis. ‘Toen zijn we zelfs eens samen op skivakantie geweest. Maar in mijn volwassen leven had ik nooit contact met hem. Voor dit programma stapte ik naar De Pauw en zijn vrouw met de vraag of ik hem mocht interviewen. Ik heb die vraag nadien herhaaldelijk gesteld. Dat hij niet aan het woord komt, vind ik het grootste minpunt van de documentaire. Ik vind het heel relevant om naar die vrouwen te luisteren, maar we zouden ook veel van hem kunnen leren. Wat hij kan vertellen over hoe het is om op heel jonge leeftijd beroemd te zijn. Dat is maar één voorbeeld. Er zijn zoveel interessante punten die hij zou kunnen verduidelijken. Het is heel spijtig dat hij ervoor koos dat niet te doen. (met een lachje) Ik had gehoopt op een ‘Kumbaya-moment’: een einde waarin alle partijen met elkaar praatten.’

Dat is nog niet mogelijk. Dat toonden het proces en de uitspraak op 25 november aan - De Pauw werd tot zes maanden cel met uitstel veroordeeld voor de stalking van vijf vrouwen. De wonden zijn te diep, te vers, er is nog te veel emotie. Maar daarin zit de essentie van deze miniserie. Met de woorden van Maaike Cafmeyer: ‘Ik hoopte niet op een straf, wel op inzicht.’ Waarmee de problematiek opengetrokken wordt. ‘Het gaat me niet zozeer om woord of weerwoord’, zegt Uytterhoeven. ‘Wel om de vraag: wat doet dit met die mensen en met ons?’

Mondiger

Nog breder hoopt ze dat mensen - vrouwen en mannen - zich vragen stellen over hoe ze anderen benaderen, zonder dat te kunstmatige remmen worden gehanteerd. En ook dat, bijvoorbeeld in werksituaties, mensen sneller op de rem durven staan. ‘Maaike merkt het op: ze moesten met zijn negenen zijn om au sérieux genomen te worden.’

Volgens Uytterhoeven zit de problematiek van deze case dicht op nog meer verschuivende maatschappelijke structuren. Ze hoopt met andere woorden op ons eigen proces na het proces. ‘Mensen zijn mondiger geworden. Hoe kijken we nu naar slachtoffers? Mijn vader was vooral bekend toen sociale media nog niet bestonden. Als je nu leest wat er allemaal geschreven wordt... We moeten echt opletten daarmee. Door te luisteren naar de betrokkenen leren we over onszelf en over hoe we omgaan met mensen in een gemediatiseerde wereld. Ook in de frituur en thuis aan tafel: hoe praten we over die 13 vrouwen en over het leven in zijn algemeenheid?’