Smerige emoties in een kraaknet universum

Wie zich aan een nieuwe bioscoopversie van ‘Macbeth’ waagt, kan maar beter frisse ideeën op tafel gooien. Dat doet Joel Coen in ‘The Tragedy of Macbeth’, de eerste film zonder broer Ethan aan zijn zijde.

Het laatste wat je Joel Coen kan aanwrijven, is een gebrek aan lef. Hij moet goed hebben geweten dat zijn eerste langspeelfilm zonder medewerking van zijn broer en kompaan Ethan onder de loep zou worden genomen. Maar in plaats van iets te maken dat zich onderscheidt door een origineel scenario koos hij voor een legendarisch toneelstuk van William Shakespeare.

Het stuk is bovendien al onder handen genomen door een lange rij illustere filmmakers. In 1908 kwam er al een stille versie van ‘Macbeth’ in de zalen. En de voorbije eeuw beten onder anderen Orson Welles, Akira Kurosawa, Roman Polanski en Béla Tarr zich vast in de parabel over ambitie en noodlot. Er zijn filmbewerkingen die zich afspelen in de gangsterwereld van Chicago en New York, in Amerikaanse straatbendes, in restaurants en Bengali vissersdorpen. In 2004 was er zelfs een Bollywoodadaptatie met zang- en dansnummers.

De reden waarom Ethan dit keer niet meewerkte, is pragmatisch. Hij koos ervoor een avondvullende theatervoorstelling met vijf losstaande eenakters op de planken te brengen. Voor film had hij even geen tijd.

Artistieke keuze

Theater is ook onmiskenbaar de richting waarin Joel zijn ‘Tragedy of Macbeth’ stuurt. Waar Kurosawa en Polanski er alles aan deden om Shakespeare van de planken weg te rukken en in de openlucht te duwen, stapt Coen in de voetsporen van Welles en benadrukt hij net de theatrale kant. Het grote verschil: waar Welles dat in 1948 vooral uit financiële overwegingen deed, gaat het hier veel meer om een artistieke keuze.

De spaarzame computereffecten zetten de onwereldse ambiance extra in de verf.

‘The Tragedy of Macbeth’ is dan ook in de eerste plaats een visueel festijn. Het toneelstuk is door de eeuwen zo’n instituut geworden dat zowat iedereen op zijn minst een vaag idee heeft van de plot en de thematiek. Na een gewonnen veldslag ontmoet de Schotse generaal Macbeth (rol van Denzel Washington) waarzegsters die voorspellen dat hij een nieuwe titel krijgt en vervolgens koning wordt. Wanneer de eerste voorspelling bewaarheid wordt, ontbrandt bij Macbeth een vonk van ambitie, en zijn echtgenote Lady Macbeth (Frances McDormand) is er als de kippen bij om die aan te wakkeren. Maar in verhalen als deze loop je niet ongestraft naast je schoenen.

Volgens Coen ontwricht Macbeth in wezen de natuur, en meer bepaald het natuurlijke verloop van de tijd. De enige tussentitels (‘When’ en ‘Tomorrow’) verwijzen naar dat thema, en de hele film door hoor je variaties op het getik van een klok. De grote tragedie waarnaar de titel verwijst, is dat Macbeth het geduld niet kan opbrengen om zijn voorspelde fortuin af te wachten. Door zelf in te grijpen en de boel te forceren graaft hij zijn eigen graf.

Die ontwrichting vertaalt zich ook visueel. In de openingsscène toont actrice Kathryn Hunter - de grote openbaring van de film - zich een heus slangenmens, en ze speelt behalve de Weird Sisters ook een oude man. De spaarzame computereffecten zetten de onwereldse ambiance extra in de verf, net zoals de expressionistische decors, de belichting en het geluidsdesign. Het universum van ‘The Tragedy of Macbeth’ oogt kraaknet maar baadt in smerige emoties. Het personage van Ross springt daar in het oog. In het originele stuk is de Schotse edelman niet meer dan een trouwe boodschapper, maar Coen maakt er een intrigant van die achter de schermen aan de touwtjes lijkt te trekken.

‘The Tragedy of Macbeth’ vindt voortdurend nieuwe invalshoeken om een vijfhonderd jaar oud verhaal nieuw leven in te blazen. Dat verdient een applaus.