'Ik heb gezworen dat een burn-out mij nooit zal overkomen'

Het is een van de verrassendste carrièrewissels op topniveau van het jaar: Rudi Peeters, de IT-directeur van de bankverzekeraar KBC, wordt vanaf oktober de eerste niet-familiale CEO van de steenbakkerij Vandersanden. Het carrièreverhaal van een topbankier met lang haar die zijn gouden kooi verlaat om totaal nieuwe oorden te verkennen.

Peeters is de architect achter de doorgedreven digitalisering van de bank, waarbij klanten vanuit hun app niet alleen hun bank- en verzekeringszaken kunnen beheren maar ook tickets voor het openbaar vervoer, concerten, musea en pretparken kopen, telecomkaarten herladen en dienstenchecques beheren. De 58-jarige topmanager gold als de rechterhand van CEO Johan Thijs.

Van het pluche van de Brusselse salons van een grote financiële groep met een omzet van 7,2 miljard euro naar een familiale industriële speler in het Limburgse bronsgroen, veel groter kan het contrast niet zijn. Peeters lacht als we - zeker niet als eerste - polsen naar die spreidstand. ‘Ik zit zo in elkaar. Ik ben van opleiding bioloog. Van daaruit ben ik geïntrigeerd geraakt door de biostatistiek. Tijdens mijn burgerdienst heb IT-practica gegeven op de faculteit biologie. Met die kennis van IT en statistiek kon ik kiezen tussen starten bij Janssen Pharma of Cera. Het werd Cera, dat later met Kredietbank fuseerde tot KBC.’

Gratis MBA

In de 34 jaar die Peeters bij de bank werkte, heeft hij heel wat watertjes doorzwommen, van commercieel verantwoordelijke op een provinciale zetel over het opstarten van het elektronisch bankieren en marketingverantwoordelijke tot de laatste tien jaar als IT-topman. ‘In die functie zit je overal tussen, wat ik beschouw als een pak gratis MBA-opleidingen die ik van mijn werkgever heb gekregen. Daar ben ik heel dankbaar om.’

Peeters is naar eigen zeggen nooit de typische bankier in driedelig maatpak geweest. ‘Mijn drijfveer is altijd persoonlijke interesse en leergierigheid geweest. Vanuit dat standpunt is de stap die ik nu zet niet zo vreemd. Ik ben 58 jaar. Dan kom je op een punt dat je toch eens goed nadenkt over wat je nog wil. Ik heb nog acht tot tien jaar te gaan, en ik zag mezelf niet nog eens zo lang hetzelfde doen.’

Peeters belandde bij Vandersanden via het Limburgse wervings- en selectiebureau Motmans & Partners. Hij was een van de 250 kandidaten. Door een selectiecommissie van het bedrijf werd daaruit een shortlist samengesteld.

‘Rudi was wel de vreemde eend in de bijt’, stelt Liesbeth Vandenrijt, managing partner bij Motmans & Partners, gespecialiseerd in familiebedrijven. ‘Hij stond er als enige uit de bankwereld tussen heel wat profielen uit sectoren die dichter bij Vandersanden aanleunden. Als zo’n topprofiel zich aanmeldt, ben je toch wel benieuwd naar het verhaal erachter. Ik moest hem gewoon voorstellen aan de familie. Die was heel snel voor hem gewonnen. Nochtans kende Rudi niets van stenen bakken. Dat maakt deze overstap uitzonderlijk. Vaak kiezen familiebedrijven voor een externe CEO die kan en doet wat de familie zelf kent.’

Peeters: ‘Het selectiebureau houdt er een wat aparte filosofie op na om in een zoektocht niet uit te gaan vanuit een streng omlijnd profiel op basis van een aantal vaardigheden, maar van de drijfveren en interesses van de sollicitant. Dat viel samen met wat ik zelf wilde: niet verder bouwen op wat ik al kende en kon, maar starten bij wat ik nog niet kan en ken.’

Een totaal andere sector en bedrijf betekenen niet dat er geen overeenkomsten zijn met zijn vorige job. ‘Ik ben bij CEO Pirre Wuytack langsgegaan met een duidelijke pitch. Het bedrijf is al langer bezig met innovatie en duurzaamheid. Het werkt onder meer aan bakstenen die bij de productie geen CO 2 uitstoten maar opnemen. Ik zie mogelijkheden om die kennis over duurzame productie, die steeds belangrijker wordt door de Europese Green Deal, om te zetten in diensten naar andere bedrijven. Ik ben al jaren met nieuwe technologieën bezig. Het bleek een perfecte fit met wat de familie zocht.’

‘De overeenkomst in waarden en normen vinden we inderdaad veel belangrijker dan de zuiver functionele vaardigheden en de ervaring van een kandidaat’, zegt Vandenrijt. ‘Over die laatste kan je wel compromissen sluiten, omdat hogere profielen in staat zijn heel snel te leren. De persoonlijkheid en de interesses zijn veel moeilijker aan te passen.’

‘Familiale ondernemer kiest vaak externe CEO die een kloon is van hemzelf’ ‘Veel ondernemers die bij gebrek aan familiale opvolging op zoek moeten naar een externe CEO zijn geneigd een kloon van zichzelf te zoeken. Ze vinden die dan vaak in hun netwerk. Maar uit Europees onderzoek is gebleken dat een familiebedrijf veel meer gebaat is met een CEO die complementaire kennis en ervaring meebrengt.’ Liesbeth Vandenrijt spreekt uit ervaring. Bij het Hasseltse hr-dienstenbedrijf Motmans & Partner specialiseert ze zich al jaren in familiebedrijven en hun vaak moeizame zoektocht naar een externe CEO. ‘Het valt op dat vacatures voor een CEO nooit openlijk worden bekendgemaakt. Ze worden via via ingevuld. Daardoor missen ze vaak kansen.’ Een externe CEO moet wel bij de familiale aandeelhouder passen op het vlak van de waarden en de cultuur van het bedrijf. ‘Bij Vandersanden en Rudi Peeters waren dat naast innovatie ook vakmanschap, duurzaamheid, integriteit en mensgerichtheid.’ Die gedeelde waarden zijn noodzakelijk om een begin van wederzijds vertrouwen te creëren. Vandenrijt: ‘Het zal nog wel even duren voor de familie Vandersanden zal zeggen: Rudi is onze man. Dat moet groeien, over jaren.’

Peeters benadrukt dat er bij zijn vertrek geen negatieve motieven speelden. ‘Ik wilde gewoon iets totaal anders, ook al moest ik daarvoor mijn gouden kooi verlaten. Ik kende bij KBC alles en iedereen, dus ik had braaf mijn tour of duty kunnen uitdoen, maar ik heb ooit gezworen dat een burn-out mij nooit zou overkomen.'

Peeters stopt wellicht al in mei bij KBC, maar begint pas in oktober bij Vandersanden. In die vijf maanden daartussen adviseert hij twee start-ups, die de aanpak van Motmans & Partners in een matchingapp omzetten. ‘Zo komt alles wat samen. In de app zullen we focussen op de passies, drive en interesses van sollicitanten, meer dan op hun vaardigheden.'