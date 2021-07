Met data op zoek naar de perfecte postbode

In de strijd om talent is het niet alleen zaak goede mensen te vinden, maar ook die aan boord te houden. Een goede match met de bedrijfscultuur is vaak cruciaal. Bpost gaat samen met het Mechelse databedrijf Twegos alle nieuwe postbodes daarop screenen.

Elk jaar zoekt Bpost 3.000 à 4.000 nieuwe postbodes, om mensen die vertrokken zijn te vervangen en om tijdelijke pieken op te vangen. ‘Daarvoor screenen we elk jaar tienduizenden kandidaten’, zegt personeelsdirecteur Mark Michiels. Een stevige klus, maar een onmisbare schakel in het functioneren van Bpost. Als er niet genoeg postbodes zijn, hapert de dienstverlening, mopperen de klanten en moppert het personeel.

4.000 Elk jaar zoekt Bpost tot 4.000 nieuwe postbodes. Daarvoor moet het bedrijf tienduizenden kandidaturen screenen.

‘Door corona was het even beter op de arbeidsmarkt en hebben we voor de eindejaarspiek tijdelijk een paar duizend mensen kunnen aanwerven. Dat effect is intussen uitgewerkt en je voelt weer dat er chronische tekorten zijn’, zegt vakbondsman Jean-Pierre Nyns. ‘Dat heeft de jongste tijd al hier en daar tot acties geleid.’

Goed en genoeg rekruteren is de boodschap. Daarvoor levert Bpost best al wat inspanningen: er zijn projecten met mentoren, er is een ‘employee experience’-programma om de betrokkenheid van werknemers te verhogen en er zijn opleidingstrajecten om een middelbaar diploma te halen, er zijn tools waarmee medewerkers zelf hun stress- en motivatieniveau kunnen opvolgen, stresscoaches en zelfs psychologen beschikbaar voor het personeel.

‘Maar het is nog niet genoeg’, zegt Nyns. ‘We staan al jaren onder spanning en er komt nog heel wat op ons af. Mensen onderschatten ook vaak dat de job van postbode niet evident is. En dan haken ze weer af.’

‘Goeie fit’

Enter Twegos, een hr-bedrijf uit Mechelen waarmee Bpost in zee gaat om alle kandidaat-postbodes te screenen op een ‘goeie fit’ met de job. Matchen de waarden en de cultuur van de persoon in kwestie met die van de job? Stroken de wederzijdse verwachtingen? Dat is belangrijk, want bij een mismatch is de kans groot dat iemand snel weer afhaakt. Dat betekent voor het bedrijf opnieuw beginnen met het rekruteringsproces, opnieuw een opleidingstraject doorlopen. Dat kost tijd en geld, en vooral: mensen die snel weer vertrekken, zijn niet bevorderlijk voor de reputatie van Bpost als aantrekkelijke werkgever, noch voor de sfeer in het bedrijf.

Het wordt vaak onderschat hoe belangrijk waarden ook op blue collar-niveau zijn. Mark Michiels Personeelsdirecteur Bpost

‘Bij een slechte fit ligt het risico op verloop gewoon drastisch hoger’, zegt Arend Van Itterbeek, de medeoprichter en CEO van Twegos. ‘Door de krapte op de arbeidsmarkt is dat sowieso al een probleem. Mensen hebben heel veel opties om ergens aan de slag te gaan. Het gevolg is dat er bijvoorbeeld in de logistieke sector of de horeca verloopcijfers van 50 procent en meer zijn. Dat betekent een enorme kost.’

Niet dat in aanwervingsprocessen niet nagedacht wordt of een kandidaat bij een bedrijf past. ‘Maar die vraag wordt doorgaans beantwoord vanuit een buikgevoel’, klinkt het. ‘Managers kiezen vaak een kandidaat die bij hen past, maar daarom niet per se bij de organisatie.’

Het probleem is dat het moeilijk te objectiveren valt. Wat is dat, iets ongrijpbaars als ‘een culturele fit’? Bestaat die überhaupt? ‘Absoluut’, zegt Van Itterbeek. ‘Elk bedrijf heeft een bedrijfscultuur. Maar daarom niet per se degene die in slogans op de muur hangt. Dat merken we uit ons onderzoek. Het management kan heel sterk gericht zijn op innovatie maar als de vloer niet veranderingsgezind is, dan is er een mismatch. Dat zien we vaak. Er zijn ook vaak subculturen in teams en afdelingen. Dat weten, begrijpen en er iets mee doen levert sowieso op.’

Waarden meten

Het besef dat een goede match tussen werknemer en bedrijf essentieel is voor een goed functioneren vormde de basis voor de oprichting van Twegos in 2015. Van Itterbeek en COO Jurgen Noel, vroeger allebei aan de slag in de financiële wereld, raakten daar in hun carrière van doordrongen.

Noel had een droomjob bij KBC, maar voelde zich er niet thuis. Hij raakte daarover aan de praat met Van Itterbeek en samen belandden ze bij Joeri Hofmans, professor arbeids- en organisatiepsychologie aan de VUB. Hofmans haalde er de Amerikaanse professor Timothy Judge (Ohio State University) bij en dat leidde tot de ontwikkeling van de people analytics tool Valuefit. Het idee: ook bij iets wolligs als een bedrijfscultuur horen statistiek, methodologie en data.

‘Op basis van academisch onderzoek hebben we 14 waarden bepaald die verband houden met verloop en goed presteren’, legt Van Itterbeek uit. Denk aan het belang van teamwork, de nood aan erkenning en zorg, zelfsturing en zelfontplooiing, maar ook aan innovatie, integriteit en diversiteit. ‘Die waarden meten we, zowel bij de kandidaat als bij het bedrijf, het team of het management - afhankelijk van welke match cruciaal is voor het goede functioneren.’

Het meten gebeurt via een gestandaardiseerde vragenlijst, die je in maximaal 12 minuten kan invullen. Daarop worden algoritmes en data-analyse losgelaten.

‘In de VS hebben we een contract met een groot transportbedrijf dat aan de lopende band chauffeurs aanwerft. Het kampte met een verloop tot 100 procent. De regel is dat nieuwelingen een paar weken samen de weg op gaan met een ervaren trucker. Na die opleiding zagen ze veel mensen afhaken omdat het niet klikte in de cabine. Nu matchen ze de twee via onze tool en is het verloop met 20 procent gezakt.’

Onze test is toepasbaar op elk niveau, in alle sectoren, overal ter wereld. Arend Van Itterbeek CEO Twegos

Twegos mikt vandaag vooral op bedrijven met arbeiders, zogenaamde blue collar jobs. ‘We richten ons op bedrijven in de logistiek of de horeca, waar het verloop heel hoog ligt en we dus een groot verschil kunnen maken’, zegt Van Itterbeek. Daarom is onze test heel laagdrempelig gehouden, die mensen krijgen anders nooit een assessment. Maar eigenlijk is hij toepasbaar op elk niveau, in alle sectoren, overal ter wereld.’

‘Intussen hebben we alles samen 200.000 datapunten verzameld bij kandidaten en bedrijven. Die leveren nieuwe inzichten op over het verloop, prestaties van werknemers, absenteïsme of zaken zoals veiligheid. Denk aan ongevallen met truckers.’

De essentie Door de krapte op de arbeidsmarkt ligt het verloop in sectoren als de horeca en de logistiek enorm hoog.

Hoe beter werknemers matchen met de bedrijfscultuur, hoe minder verloop.

Bpost gaat samen met het databedrijf Twegos alle postbodes op die match screenen.

In de ontwikkelingsfase deed Twegos projecten bij de VDAB - ‘zij gebruiken onze tool nog altijd voor jobcoaching’ - bij Borealis, Barco en Agilitas. Huidige klanten zijn onder meer DHL, Tessenderlo Group, Bridgestone en Stad Antwerpen. De restaurant- en koffieketen Le Pain Quotidien begin in 2017 met de tool en zag in 20 maanden het verloop van 50 naar 34 procent dalen.

En nu zullen dus ook alle postbodes gescreend worden. ‘We hebben eerst een testtraject doorlopen bij Bpost’, zegt Van Itterbeek. ‘In vier postsorteercentra hebben we een scan gedaan om het probleem in kaart te brengen. Om de nieuwe kandidaten te matchen hebben we 50 postbodes, de top performers, als referentie genomen.’

Bpost-manager Michiels wil zich nog niet vastpinnen op resultaten of doelstellingen. ‘Natuurlijk mikken we op meer efficiëntie’, zegt hij. ‘Meer engagement en meer fierheid bij de postbodes betekent meer motivatie en meer productiviteit. En dat moet een effect hebben op de retentie. Het wordt nog vaak onderschat hoe belangrijk waarden ook op blue collar niveau zijn.’