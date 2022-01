Niet meer bellen na 17 uur? 'Wij doen niet aan formele betutteling'

Niet iedereen is ervan overtuigd dat de door minister De Sutter opgelegde regel een goede zaak is voor de werknemers.

Federale ambtenaren mogen vanaf februari in principe na de kantooruren niet meer gebeld worden door hun chef. Ook bedrijven waken erover dat medewerkers niet constant bereikbaar zijn na het werk. 'Je kan niet de hele dag productief zijn.'

In de strijd tegen 'overmatige werkstress en burn-out' werkte minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) een regeling uit voor de 65.000 federale ambtenaren. Zij mogen door hun chef niet meer worden gecontacteerd buiten de kantooruren, tenzij het echt niet anders kan. Ambtenaren mogen er ook geen nadeel van ondervinden als ze niet reageren op zulke berichten buiten kantooruren.

Ook bedrijven hebben aandacht voor het zogenaamde recht op 'deconnectie'. Er wordt niet van medewerkers verwacht dat zij buiten de kantooruren reageren.

Al betekent dat niet dat het niet kan.

Hr-experts wijzen op het belang van een volwassen dialoog. Autonoom en werkbaar werk betekent net dat mensen hun tijd zelf wat kunnen indelen.

Daarmee volgt De Sutter het voorbeeld van enkele initiatieven in onze buurlanden. De Franse arbeidswetgeving verplicht sinds 2017 bedrijven met meer dan 50 werknemers ‘instrumenten in te stellen om de digitale tools te regelen’. De rusttijd van medewerkers moet op die manier worden gerespecteerd. In 2018 werd Rentokill, dat gespecialiseerd is in het bestrijden van ongedierte, veroordeeld tot een boete van 60.000 euro omdat het die regels niet naleefde.

Tijd respecteren

In Duitsland gaan sommige bedrijven nog een stap verder. Zo blokkeert Volkswagen al sinds 2012 de communicatieservers van medewerkers met een professionele smartphone tussen 18.15 uur en 7 uur. Ook BMW haalde in 2014 het nieuws toen het aankondigde dat duidelijke afspraken moesten worden gemaakt over hoe en wanneer medewerkers bereikbaar moeten zijn. Al blijven de servers daar wel draaien.

'Na de kantooruren wordt niet meer verwacht dat je op e-mails antwoordt', zegt BMW-woordvoerder Jeroen Lissens. 'Met het verplicht thuiswerken is de fysieke grens tussen werk en privéleven weggevallen. Het is dus belangrijker geworden regelmatig op die grens te wijzen.'

Wie toch een collega opbelt na de kantooruren of regelmatig laat op de avond mails verstuurt, wordt daar niet op aangesproken. 'Wij doen niet aan formele betutteling', zegt Lissens. 'Je moet dit soort afspraken in een groter kader zien. Het zit ingebakken in onze cultuur om elkaars tijd, en dus ook de vrije tijd, te respecteren.'

Werknemers van BNP Paribas Fortis zijn niet verplicht e-mails, berichten of telefoontjes te beantwoorden van hun baas na de kantooruren. Dat betekent niet dat chefs geen berichten meer mogen sturen. Al moeten ze er wel bij vermelden dat ze die dag geen antwoord meer verwachten.

Volwassen dialoog

Uit data van Protime, de marktleider in tijdregistratie, blijkt dat bijna twee derde van de werknemers in Vlaanderen afwijkt van de kantooruren wanneer ze telewerken. Ongeveer 18 procent zegt vroeger te beginnen om vroeger te kunnen stoppen. Nog eens 11 procent werkt gedurende verschillende blokken tijdens een dag.

Frank Vander Sijpe, director HR Trends & insights bij Securex, ergert zich daarom aan regels zoals minister De Sutter ze nu formuleert. 'Er zijn mensen die uit misplaatst schuldgevoel hun telefoon meenemen naar het toilet uit vrees niet bereikbaar te zijn. Hen help je niet door te zeggen dat ze na 17 uur niet meer kunnen worden opgebeld.'