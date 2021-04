'Webinars en online lessen zijn blijvers'

Niet alleen thuiswerk kreeg een (verplichte) boost door de coronacrisis, ook bedrijfsopleidingen verlopen al een jaar digitaal en op afstand. ‘Webinars en e-learning zijn blijvers, maar veel werknemers misten de babbel tijdens de koffiepauze.’

Volgens een enquête van de Antwerp Management School was in juni 56 procent van de werkgevers overgeschakeld naar een vorm van digitale opleiding. 18 procent organiseerde meer opleidingen, vooral digitale vaardigheden om vanuit thuis te werken. Daar staat tegenover dat slechts 18 procent alle fysieke cursussen heeft geschrapt.

Bedrijven die overschakelden naar onlinelessen deden in eerste instantie de eenvoudigste beweging: de fysieke, klassikale lessen via Zoom of Skype live streamen naar de werknemers. Dat was zo bij de bankgroep Crelan. ‘Waar vroeger 25 procent van onze trainingen online verliep, is dat nu 92 procent', zegt Isabelle Dhaeninck, people- en talentmanager bij Crelan. 'Naast de omzetting van alle klassikale opleidingen naar videoconferencing hebben we ook meer webinars georganiseerd. Daarnaast organiseerden we e-learning, waarbij iedereen in zijn eigen tempo online een lessenreeks afwerkt, waar en wanneer het past.'

Voor dat laatste kocht Crelan voor al zijn mensen een licentie bij Good Habits, een e-learningtool voor zowel taalopleidingen en digitale vaardigheden (Teams, Zoom) als voor soft skills, zoals communicatievaardigheden en leiderschap.’

De essentie Sinds de coronacrisis is het aantal onlineopleidingen fors gestegen.

Het grootste nadeel: het wegvallen van het sociaal contact en van netwerking tijdens de pauze en na de cursus.

Het grootste voordeel: tijdwinst en meer keuzevrijheid voor de cursisten.

Digitale opleidingen zullen niet alle fysieke lessen vervangen, maar blijven groter dan vroeger.

Het sociaal secretariaat Acerta, waar voor corona 80 procent van de opleidingen sociaal-juridisch was, schakelde in mei volledig over naar onlineopleiding. De inhoud daarvan is ook verschoven. ‘De open sessies rond zachte vaardigheden zijn fors uitgebreid van twee keer per jaar naar zes keer per jaar’, zegt Annelies Baelus, businessmanager opleidingen. ‘Bedrijven wilden niet alleen weten hoe het zit met de uitkering bij technische werkloosheid of met de woon-werkvergoeding, maar hadden ook twee andere grote bezorgdheden: hoe garandeer je dat werknemers psychologisch verbonden blijven met het bedrijf en hoe stuur je mensen aan zonder dat je ze ziet?’

De mist in

Bij de plotse ommezwaai naar digitaal leren zaten veel bedrijven aanvankelijk met de handen in het haar. Wolters Kluwer organiseert elk jaar 300 opleidingen, vooral over boekhoud- en ERP-software. ‘Om dat online live te geven gebruiken we Go to Webinar, een pakket waarmee je meer mee kan dan met Teams of Zoom’, zegt Loriana Susco, teamleader 'planning' bij Wolters Kluwer . 'Je kan online polls lanceren tijdens de les, maar ook oefeningen voorleggen, syllabi raadpleegbaar maken, klanten kunnen hun vragen bundelen tot de pauze of kunnen via chat hun vraag stellen. De webinars worden opgenomen, zodat de klant achteraf de sessies onbeperkt kan herbekijken.’

‘Ik mis de interactie’, is een vaak gehoorde klacht. Susco: ‘In de Go to Webinar zit de mogelijkheid om tussentijds een kleine vragenlijst te lanceren om te zien of iedereen mee is. Dat houdt de cursisten aandachtig. De trainers kunnen ook zien wie andere schermen heeft openstaan, zodat ze weten wanneer ze de aandacht moeten aanscherpen door een vraag in de groep te gooien.’

Het grootste struikelblok om volledig over te schakelen naar onlineopleiding is het wegvallende sociale aspect, klinkt bij alle bedrijven. ‘Cursisten missen de koffiepauze’, zegt Susco, ‘Behalve een losse babbel ontstaan daar vaak nieuwe professionele contacten. 'Ook Baelus vermeldt het wegvallen van het netwerkaspect tijdens de pauze. ‘Veel hr-mensen, onze belangrijkste klanten, komen al niet vaak buiten. Voor hen is een opleiding een kans om hun hoofd eens buiten te steken.’

Tijdwinst

Voor veel bedrijven en vooral hun werknemers wegen de hindernissen echter niet op tegen de voordelen: meer flexibiliteit en tijdwinst, geen fileleed en dus minder stress. ‘Wie voor een opleiding van twee uur naar ons hoofdkantoor in Brussel moest, was vroeger een halve dag kwijt’, zegt Dhaeninck van Crelan. ‘Nu nemen mensen de opleiding ertussen, nemen ze een pauze, en kunnen daarna gewoon verder werken.’

ISS gebruikt virtual reality om schoonmakers op te leiden Bij het schoonmaak- en cateringbedrijf ISS Belux is de belangrijkste opleiding een van 25 uur schoonmaaktechnieken, goed voor 15.000 uur per jaar. Het bedrijf werkt aan een virtual reality-opleidingstool. 'De opleiding schoonmaaktechnieken kunnen we dan van 25 naar 4 uur reduceren', zegt Nassine Zahnoun, talent- en developmentmanager bij ISS Belux. 'Bij VR kan je veel meer individuele oefeningen doen. Mensen bewegen in een virtuele omgeving, waarbij ze leren welk gereedschap ze moeten gebruiken en welke handelingen ze moeten stellen. Voor industriële schoonmaak en veiligheidstraining is dat heel nuttig. In de VR-tool worden ze ook meteen getest en krijgen ze onmiddellijk feedback.' 'Het plan om VR te gebruiken hebben we pas in oktober bedacht. We staan dus nog niet zo ver. Afhankelijk van of we met foto’s of met video werken zal ons dat 50.000 tot 300.000 euro kosten. Maar het zou een enorme tijdwinst (minder verplaatsingen) betekenen. ISS Belux is trekker van het project, dat bij succes in alle landen waar ISS aanwezig (wereldwijd) is, wordt uitgerold.'

Ans De Vos, hr-expert aan de Antwerp Management School, ziet ook een budgettair voordeel. ‘In het begin kost online leren meer, maar op termijn is het goedkoper. Het hybride model (fysieke en onlineles gecombineerd) leidt tot een efficiëntieslag. Werknemers kunnen de basis van de leerstof op voorhand doornemen om het uur fysieke les 100 procent nuttig te gebruiken door vragen te stellen en in interactie te treden met collega’s.’

Bij Acerta was er aanvankelijk veel weerstand tegen onlinelessen. ‘Maar nu de cursisten niet meer elke maand naar Genk moeten, wordt dat positief onthaald: de verplaatsing is een drempel die wegvalt.’

Blijver?

Wordt de overvloed aan onlineopleiding een blijver na de coronapandemie? De Vos ziet een doorbraak. ‘Werknemers voelen zich door e-learning sneller betrokken bij levenslang leren omdat de drempel lager ligt. De grotere flexibiliteit mag echter niet leiden tot vrijblijvendheid. Bedrijven moeten zich bezinnen over een duidelijk beleid. Argenta bijvoorbeeld werkt al een tijdje met een opleidingspaspoort, waarin je ‘stempels’ kan behalen per opleiding. Die prestatiedoelen worden besproken bij de functioneringsgesprekken.’

Volgens Baelus zal online leren na corona niet alle fysieke lessen vervangen, maar wel groter blijven dan vroeger, ongeveer 50 procent van het hele opleidingsaanbod.